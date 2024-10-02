الاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر بنقل مباراته مع الاستقلال خارج إيران

انت الأن تتابع خبرالاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر بنقل مباراته مع الاستقلال خارج إيران والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتصاعد الأحداث حول مباراة النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني، حيث باتت أزمة نقل ملعب المباراة حديث الساعة. مع تزايد القلق من الأوضاع الحالية في إيران، يسعى النصر إلى إيجاد حل يضمن سلامة اللاعبين والجماهير، ما دفعه لتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لكن، هل ستتغير وجهة المباراة أم ستبقى الأمور كما هي؟ .
الاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر
- تبدو أزمة مباراة النصر ضد استقلال طهران الإيراني مستمرة، خاصة مع سعي النادي السعودي لنقل مكان إقامة المباراة بسبب الأوضاع الراهنة في إيران.
- تأكدت تقارير صحفية إيرانية مساء اليوم الأربعاء من أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب النصر بشأن تغيير ملعب المباراة المرتقبة في دوري أبطال آسيا.
- وذكرت تلك التقارير أن الاتحاد الآسيوي اتخذ قراره بناءً على تقييم الظروف في المنطقة في موعد المباراة المحدد، وهو الأول من نوفمبر المقبل، وليس بناءً على الوضع الحالي فقط.
- من جانبه، أكد الإعلامي عبد العزيز العصيمي أن نادي النصر قد طالب بنقل المباراة إلى ملعب محايد، حيث يعبر الفريق عن قلقه من السفر إلى إيران في هذه الفترة، ويدعو لإقامة المواجهة في دولة أخرى.