الاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر بنقل مباراته مع الاستقلال خارج إيران

انت الأن تتابع خبرالاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر بنقل مباراته مع الاستقلال خارج إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتصاعد الأحداث حول مباراة النصر السعودي ضد استقلال طهران الإيراني، حيث باتت أزمة نقل ملعب المباراة حديث الساعة. مع تزايد القلق من الأوضاع الحالية في إيران، يسعى النصر إلى إيجاد حل يضمن سلامة اللاعبين والجماهير، ما دفعه لتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لكن، هل ستتغير وجهة المباراة أم ستبقى الأمور كما هي؟ .

الاتحاد الآسيوي يرد بسرعة على طلب النصر