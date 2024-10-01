نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة القصيم يكرّم المسوّقين في كرنفال بريدة للتمور ضمن مبادرة "أصوات دوت الخليج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، المسوقين في كرنفال بريدة للتمور، في مبادرة من سموه تحت شعار "أصوات دوت الخليج"، تقديرًا لجهودهم ودورهم المهم لتسويق التمور، والتي تشكل جزءًا أصيلًا من تراث المنطقة.

وأثنى سموه خلال التكريم على محافظة المسوقين بأدوارهم في كرنفال التمور بمدينة بريدة، وقال: بفضل الله كرنفال بريدة للتمور حقق نجاحًا كبيرًا في النوعية والكمية، وأصبح سوقًا عالميًا كأكبر منتج للتمور، كما كان للتسويق اليومي والإعلامي دور كبير في تحقيق النجاح للمنتج المحلي وإيجاد فرص عمل للشباب".

وأضاف "(أصوات دوت الخليج) للمسوقين من أبنائنا، جزء أساسي في نجاح التسويق لكرنفال بريدة للتمور، لما يتميزون به من طريقة متميزة للتسويق وإعطاء المهرجان نكهة خاصة وجذب المتسوقين والترويج لأنواع التمور في الكرنفال، مما يعزز مكانة منطقة القصيم كمصدر رئيسي لأجود أنواع التمور".

يذكر أن مبادرة "أصوات دوت الخليج" تأتي كخطوة رائدة من سمو أمير منطقة القصيم لتكريم المسوقين في كرنفال بريدة للتمور، مُسلطةً الضوء على الدور الذي يقومون به في دعم وتطوير قطاع التمور بمنطقة القصيم