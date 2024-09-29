نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق بين «سلمان للإغاثة» و«OCHA» لدعم الأعمال الإنسانية في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقيتي تعاون مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ بغرض دعم المركز أعمال المكتب الإنسانية في أوكرانيا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، وفي جمهورية السودان بقيمة مليون دولار.

وقع الاتفاقيتين المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، والقائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا.