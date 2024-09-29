رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق «تحالف تنفيذ حل الدولتين»

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أحمد جودة - القاهرة - رحبت رابطة العالم الإسلامي، بإعلان المملكة العربية السعودية إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة؛ نوّه أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، بهذه المبادرة التاريخية التي أعلنها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المُبادرة التي ستسهم في الوصول إلى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة، وينعكس أثره الإيجابي على العالَم.

وختم العيسى، البيان بالتثمين الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وما حققه حراكها المتواصل والفاعل حول العالم من تقدم تاريخي في حشد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.