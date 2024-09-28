انت الأن تتابع خبر موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024.. خطوات تقديم طلب الاعتراض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2024، وكذلك كيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية وأيضا خطوات تقديم طلب الاعتراض في حالة عدم الاهلية.

أوضحت وزارة الموارد البشرية،

بأن موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر، يكون ميعاد ثابت شهريا لا يتغير، ولكن في حالة عطلة او إجازة يتم ترحيل أو تقديم ميعاد الصرف، وقد تم تحديد ميعاد الصرف ليكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيتم صرف الدعم لهذا الشهر يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك للتعرف على الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن سواء بالقبول أو بالرفض في حالة عدم استيفاء شروط البرنامج، ويتم الاستعلام عن حالة الاهلية عبر الدخول على رابط موقع حساب المواطن، واختيار قائمة الأهلية.

تقديم اعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن

أشارت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن تقديم طلب اعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: