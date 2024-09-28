نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتقديم مساعدات السكن والسيارة 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات ومساعدات للعديد من الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الفرصة للحصول على وحدات سكنية وسيارات. تهدف المؤسسة إلى تحسين جودة الحياة للأسر والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم. في هذا المقال، نستعرض الشروط اللازمة لتقديم طلب المساعدات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

نبذة عن المؤسسة

تأسست مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قبل أكثر من 39 عامًا على يد الأمير الوليد بن طلال، حيث تركزت أهدافها منذ البداية على تقديم الدعم للمواطنين السعوديين والمقيمين من خلال مشاريع خيرية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل قدرة. تسعى المؤسسة لتعزيز مبدأ المساواة والعدالة من خلال وضع شروط واضحة يجب الالتزام بها عند التقديم للحصول على المساعدات.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمؤسسة، تشمل شروط التسجيل ما يلي:

عدم امتلاك وحدة سكنية: يجب ألا يكون لدى المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه. توافق الشروط مع وزارة الإسكان: يجب ألا تنطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان. حق التوريث: يجب أن يكون للمستفيد حق التوريث في حالة وفاة العائل للأسرة. حد الدخل: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 3000 ريال سعودي. التقديم مرة واحدة: يجب التقديم لمرة واحدة فقط عبر الموقع الإلكتروني. حظر البيع أو التأجير: لا يحق للمستفيد التصرف في بيع أو تأجير السيارة أو الوحدة السكنية. عدم الاقتراض: يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي قرض من البنوك داخل المملكة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

يمكن لأي مواطن الاستفادة من خدمات المؤسسة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد. إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني، ثم تأكيد البريد. تسجيل رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور. الموافقة على تفعيل الحساب. الضغط على زر التسجيل.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم الإعلان عن الأسماء المستفيدة من المساعدات عبر حساب المؤسسة الرسمي على تويتر.

كيفية التواصل مع المؤسسة

للتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بشأن أي استفسارات أو طلبات، يمكن الاتصال بالرقم التالي: (966112110000) خلال ساعات العمل الرسمية.

كيفية الحصول على مساعدة مالية

للتقديم للحصول على المساعدة المالية، يتوجب على المتقدم تعبئة استمارة الطلب بشكل صحيح وتجهيز المستندات المطلوبة، حيث يتم دراسة الطلب وفقًا لمعايير محددة لتحديد أهلية المستفيدين للحصول على المساعدات المجانية.