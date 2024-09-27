نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة حساب المواطن 83.. زيادة 750 ريال سعودي لجميع المستفيدين بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب موعد صرف الدفعة رقم 83 من حساب المواطن، المخصصة لشهر أكتوبر، وقد انتشرت بعض الأنباء عن زيادة مقدارها 750 ريال سعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. يُعتبر هذا البرنامج من أبرز البرامج الحكومية في المملكة، حيث يقدم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين المستفيدين. تابع القراءة لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء حول زيادة الدفعة القادمة.

تفاصيل الزيادة المحتملة

تشير بعض التقارير إلى أن هناك زيادة قدرها 750 ريال سعودي للمستفيدين من حساب المواطن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. ويُتوقع أن تكون هذه الزيادة ضمن الدفعة رقم 83 الخاصة بشهر أكتوبر 2024، والتي من المقرر صرفها في العاشر من الشهر المقبل.

رد وزارة الموارد البشرية

فيما يتعلق بالشائعات حول زيادة مبلغ حساب المواطن، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لا صحة لهذه الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وناشدت الوزارة المواطنين بعدم الانجرار وراء المعلومات الكاذبة، مشيرة إلى أن أي تغييرات أو زيادات في دفعات حساب المواطن ستُعلن رسميًا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحات المعتمدة للحساب.

إعلان أهلية الدفعة 83

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا نتائج أهلية الدفعة رقم 83 الخاصة بشهر أكتوبر، حيث تم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر. وأكد البرنامج أنه سيتم صرف 3.4 مليار ريال سعودي في حسابات 10.8 مليون مواطن مستفيد. من المتوقع أن يتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين بشكل رسمي في العاشر من شهر أكتوبر، ليتمكنوا من صرفها من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.