انت الأن تتابع خبر برج بريدة.. شاهق يطل على القصيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة بريدة، قلب منطقة القصيم النابض، موطنًا لكثير من المعالم التاريخية والأثرية ومن بين هذه المعالم يبرز برج بريدة، ذلك الصرح الهندسي الفريد الذي يقف شامخًا شاهداً على تطور المنطقة فما هو برج بريدة وما الذي يجعله وجهة سياحية مميزة؟ دعونا نتعرف سوياً.

برج بريدة.. تحفة معمارية

يقع برج بريدة في شمال مدينة بريدة، ويمثل معلمًا بارزًا في الأفق وتم افتتاحه عام 1406 هـ، وشهدت عملية إنشائه جهودًا حثيثة استمرت أربع سنوات ويبلغ ارتفاع البرج 66 مترًا عن سطح الأرض، ويشمل خزانًا ضخمًا بسعة 8000 متر مكعب، مما يجعله أحد أكبر أبراج المياه في المنطقة.

تصميم فريد ووظيفة حيوية

يتميز تصميم برج بريدة بجمالية هندسية فريدة، حيث تجمع بين وظيفته الأساسية في توفير المياه لسكان المنطقة وبين شكله المعماري الجذاب ويرتكز البرج على قاعدة خرسانية ضخمة، وتغطي سطحه الخارجي مواد عازلة للحفاظ على جودة المياه المخزنة داخله.

وجهة سياحية جاذبة

لم يعد برج بريدة مجرد منشأة لتخزين المياه، بل أصبح وجهة سياحية مهمة تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها فقد تم تجهيز البرج بمنصة مراقبة تطل على المدينة من جميع الاتجاهات، مما يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على بساتين النخيل والمزارع المحيطة كما تم إنشاء مطعم ومقهى في أعلى البرج، ليقدم للزوار تجربة فريدة من نوعها وسط أجواء طبيعية خلابة.

أنشطة متنوعة للزوار