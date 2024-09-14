نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات المدارس باليوم الوطني السعودي 94 تمتد لـ 9 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم عن تنظيم احتفالات المدارس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 لمدة 9 أيام، بدءًا من يوم الأحد 24 سبتمبر 2024 حتى 3 أكتوبر 2024. يُشمل جميع مراحل التعليم (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية)، ويُطلب من المدارس الالتزام بالتوجيهات واللوائح المنظمة لهذه الفعاليات. الوزارة أكدت على ضرورة مشاركة الجميع في تخطيط وتنفيذ الاحتفالات، بالإضافة إلى توثيقها تحت شعار الهيئة العامة للترفيه "نحلم ونحقق"، تعزيزًا للولاء الوطني والاعتزاز بالإنجازات الوطنية.

تفاصيل الاحتفالات والإجراءات المطلوبة

ستشهد المدارس احتفالات مكثفة خلال فترة الـ 9 أيام، ويجب أن يتم ذلك وفقًا لخطة متكاملة تعكس أهمية المناسبة وقيمها الوطنية. الوزارة شددت على ضرورة التعاون بين المعلمين والطلاب في تنظيم الفعاليات، وطلبت من المدارس الخارجية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق الاحتفالات مع الإجراءات النظامية.

عدم تحميل الطلاب أعباء مالية

كما شددت الوزارة على عدم تحميل الطلاب أي أعباء مالية خلال احتفالات اليوم الوطني، حرصًا على توفير بيئة تعليمية تشجع المشاركة الفعالة في الأنشطة دون ضغوط مالية. كذلك، نبهت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية فيما يخص الأطعمة والمشروبات التي يتم توزيعها أو التي يجلبها الطلاب.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 94

توافق إجازة اليوم الوطني السعودي 94 يوم السبت 23 سبتمبر 2024، وهو اليوم الذي يحتفل فيه المواطنون بإنجازات بلادهم. يتلقى موظفو الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.