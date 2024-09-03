وزير الموارد البشرية يدشن إستراتيجية الإرشاد الأسري بالسعودية

انت الأن تتابع خبر ثبات في أسعار المعدن الأصفر…إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الذهب السعودي استقرار لليوم الثالث على التوالى مع فروقات بسيطة في أسعار بعض الجرامات،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر ٣٠١.٤٣،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٣ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٣ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠١.٤٣ ريال سعودي و ٨٠.٣٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٦.٣١ ريال سعودي و ٧٣.٦٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٣.٧٥ ريال سعودي و ٧٠.٣٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٠٧ ريال سعودي و ٦٠.٢٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٥.٨٣ ريال سعودي و ٤٦.٨٩ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٣٧٥.٣٨ ريال سعودي و ٢٥٠٠.١٠ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٣٧٩.١٣ ريال سعودي و ٢٥٠١.١٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣١.٥٧ ريال سعودي و ٨٨.٤٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩١.٢٤ ريال سعودي ٢١١.٠٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٦٧.٤٢ ريال سعودي و ٤١٧.٩٨ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٠٩٨.٦٦ ريال سعودي و ٨٢٦.٤١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٥٥.١٢ ريال سعودي و ١٦٤١.٣٧ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٣١.٩٨ ريال سعودي و ٦٧٥.١٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٥٢.٥٥ ريال سعودي و ٧٠٧.٣٥ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٨٩٣.٦٩ ريال سعودي و ٧٧١.٦٥ دولار أميركي.