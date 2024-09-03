انت الأن تتابع خبر وزير الموارد البشرية يدشن إستراتيجية الإرشاد الأسري بالسعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحت شعار "الأسرة والإرشاد الأسري" بناء القوة من الداخل في عالم متغير" ، نظم مجلس شؤون الأسرة النسخة السابع لمنتدى الأسرة 2024 ، ويمتد المنتدى لفترة يومين من بداية الإفتتاح ، وقد دشن "المهندس أحمد الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إستراتيجية الإرشاد الأسري أثناء رعايته للمنتدى.
إستراتيجية الإرشاد الأسري
- تشمل إستراتيجية الإرشاد الأسري أكثر من 12 مبادرة تلبي جميع المتطلبات الأسرية والاجتماعية والتي تركز على التالي:-
- تمكين وتحسين أداء العاملين في مجال الإرشاد الأسري.
- تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
- تعزيز فهم المجتمع لدور الإرشاد الأسري وأثره الإيجابي في تحسين العلاقات الأسرية وحل النزاعات ودعم الاستقرار.
- ويتم ذلك من خلال تنظيم وتنفيذ عدة برامج ومبادرات نوعية للمجتمع والأسرة.
- كما تشمل المبادرات تقديم خدمات أسرية متنوعه مثل : زيادة التغطية الجغرافية وتوفير الخدمات لأكبر عددٍ ممكن من المستفيدين في جميع مناطق المملكة ، كما ستعمل الوزارة على إصدار التراخيص لـ 500 ممارس في عام 2024م ، وذلك من أجل الوصول بأعداد ممارسي الإرشاد الأسري إلى 4000 ممارس في نهاية عام 2030م.
- ومن خلال إستراتيجية الإرشاد الأسري تعمل الوزارة على تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة ، بما يتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030 ،
- ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية الإرشاد الأسري مرت بعدة مراحل تضمنت إجراء عدة مقارنات معيارية للتجارب الدولية والإقليمية في المجال ، وقد تم عقد أكثر من 12 ورشة عمل عن طريق مشاركة 13 جهة حكومية وخاصة.
- ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الأسري إيمانًا منها بأهمية الأسرة في تحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة، من خلال تحسين الممارسات التخصصية من قبل العاملين في مجال الإرشاد الأسري.