انت الأن تتابع خبر تعرف على نوع الطعام الذي يتتاوله خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل دول حاكمها الخاص كان رئيس او ملك وله طعامه الفضل بكل تأكيد غير أننا في هذه التقرير سوف نعرج إلى الطعام المفضل للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وهو الطعام الذي يعد محظ انظار أبناء المملكة .

طباخ الملوك يكشف طعام الملوك

وبالمناسبة فإن المعلومات التي تشير إلى الطعام المفضل للملك سلمان في استقاها محرر النافذة السعودية من مقابلة سباقة للشيف السعودي والذي حاز على لقب شيف الملوك توفيق القادر والتي كشف من خلالها عن الأكلات المفضلة التي كان يعدها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.

وتحدث القادري، في مقابلة تلفزيونية الرسمية عن أبرز القادة الذين تناولوا طعامه، موضحًا أنه سبق أن طبخ لعدد من ملوك السعودية، من بينهم الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، فضلا عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

الاكلات الحجازية