اليك حقيقة زيادة الدعم السكني 500 ريال بمناسبة اليوم الوطني ! واسباب تاجيل الدعم

انت الأن تتابع خبراليك حقيقة زيادة الدعم السكني 500 ريال بمناسبة اليوم الوطني ! واسباب تاجيل الدعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور أمر ملكي بزيادة الدعم السكني بمقدار 500 ريال بمناسبة اليوم الوطني، مما أثار جدلا واسعا وأدى إلى بلبلة كبيرة بين مستفيدي برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية. ردا على هذه الشائعات، خرجت وزارة الإسكان لتوضيح الحقيقة ولطمأنة المواطنين.

وزارة الإسكان توضح حقيقة زيادة الدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان السعودية أن الأخبار المتداولة حول زيادة الدعم السكني بمناسبة اليوم الوطني غير صحيحة، وأنها مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الجدل بين المواطنين. وأشارت الوزارة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وحثت المستفيدين على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

في حال صدور أي قرارات أو أوامر رسمية تتعلق بالدعم السكني، ستقوم الوزارة بالإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لبرنامج سكني على منصة إكس أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.

تأجيل صرف دعم سكني أغسطس 2024

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم تأجيل صرف الدعم السكني لدفعة أغسطس 2024 ليوم واحد، حيث سيتم الصرف في 25 أغسطس 2024 بدلا من 24 أغسطس، نظرا لأن 24 أغسطس يصادف يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية في المملكة.

يمكن للمستفيدين التحقق من حالة دعمهم السكني إلكترونيا عبر الخطوات التالية: