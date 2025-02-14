حبس الإعلامية فجر السعيد في قضية أمن دولة

رياض - احمد صلاح - في تطور مثير، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا قضائيًا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية أمن دولة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية. جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التهم التي وجهت إليها، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة واستخدام الشبكة المعلوماتية بشكل غير قانوني.

ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المحكمة قد برأت السعيد من تهمة الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، وهي التهمة التي كانت قد وجهتها لها النيابة العامة سابقًا. ومع ذلك، فإن التهم الأخرى المتعلقة بنشر أخبار كاذبة وسوء استخدام الشبكة المعلوماتية كانت كافية لإصدار الحكم القضائي بحقها.

يذكر أن فجر السعيد كانت قد أثارت جدلاً كبيرًا في سبتمبر الماضي بعد أن نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تستقبل إسرائيليين في منزلها بجورجيا. هذا الفيديو أثار موجة من الانتقادات ضدها، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة في المنطقة.

كما أن السعيد كانت قد دعت في عام 2019 إلى التطبيع مع إسرائيل، وزارت مدينة القدس المحتلة، حيث ظهرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مما أثار موجة أخرى من الانتقادات ضدها. هذه المواقف المثيرة للجدل جعلتها تحت مجهر السلطات الكويتية، والتي بدأت في التحقيق معها بشأن هذه التصرفات.

الحكم الصادر اليوم يعتبر بمثابة صدمة للعديد من المتابعين، خاصة وأن فجر السعيد كانت تعتبر واحدة من الإعلاميات البارزات في الكويت. ومع ذلك، فإن هذا الحكم يرسل رسالة قوية بأن أي انتهاكات لقوانين أمن الدولة لن يتم التسامح معها، بغض النظر عن مكانة الشخص.