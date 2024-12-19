تعرفوا على صفات وخصائص كل أم حسب برجها!

بمناسبة عيد الأم نضع بين يديكم صفات وخصائص وميزات الأم من كل برج.. وكل عام وأنتم وجميع الأمهات بألف خير.

صفات الأم من كل برج

برج الحمل (21 آذار – 20 نيسان):

الأم من مواليد برج الحمل هي مثال المرأة الخارقة التي تستطيع التوفيق بين واجباتها كأمّ وكزوجة وكامرأة عاملة بأفضل وجه. إنجاب الأطفال بالنسبة إليها لا يعني التخلّي عن أدوارها الأخرى، رغم أنها تكّرس كل طاقتها من أجلهم. تريد أن تجني من أولادها الاستثمار الذي وضعته فيهم. لذلك نادراً ما تتقبل فشلهم أو ضعفهم، وتحثهم دائماً على بذل المزيد. تقدّم لأبنائها مثالاً عن القوة، ولا تحرمهم من الحنان الذي يأتي على شكل مرح ولعب ومنافسة.

الأم من مواليد برج الحمل امرأة قوية الطباع، مناضلة لا تستعمل ضعفها الأنثوي لتصل الى غاياتها، تضع نفسها في مواجهة الآخر وتعامله من النّد الى النّد. صريحة وصاحبة جاذبية قوية وحضور جسدي واضح. لا تطيق الكذب والألاعيب. وقد تضع كل طاقتها في خدمة عائلتها، أو في دعم من تحب.

برج الثور (21 نيسان – 20 أيار):

الأم من مواليد برج الثور هي أم متعلقة جداً بأولادها وبيتها. بإمكانها أن تتخلى عن عملها أو أدوراها كافة إذا وجدت أن ذلك يتعارض مع دورها كأمّ. تؤمن مبادئ التربية التقليدية، وتسعى لأن تحافظ على نظام معين في بيتها مثل ساعات الطعام والنوم والراحة ومواعيد العطل. منذ صغرهم تعود أبناءها على الانضباط، وعلى الاتكال على ذاتهم.

قد تفتقر برأي البعض الى الخيال وبعض الجنون الذي يدخل المرح الى حياة الأولاد. لكنها في المقابل تأخذ بيدهم بحزم لتقودهم نحو مستقبل ناجح.

الأم من مواليد برج الثور هي المرأة الهادئة العملية المثابرة والمحبة للعطاء. تواجه الصعوبات بصفاء وثقة، وتتأقلم بشكل سريع مع كل الظروف لتلائم الموقع الذي هي فيه. تعشق منزلها وتجمع فيه كل ما يمكن أن يؤمن لها الراحة والهدوء. منظّمة تحب الجمال والترتيب، مظهرها دافئ، قريب من القلب وجذاّب.

برج الجوزاء (21 أيار – 20 حزيران):

الأم من مواليد برج الجوزاء هي أم تحاول ان تجمع بالحماسة نفسها ما بين واجباتها كأمّ ودورها كمرأة عاملة بين حياتها الاجتماعية، لكن في خضم هذه الضغوط قد لا تتمكن من المثابرة طويلاً على هذا المنوال، فتعرف ان عليها أن تتخلى من ناحية ما لحساب أخرى. غالباً ما تكتفي الأم الجوزاء بإنجاب ولد أو اثنين، ولا تحلم بعائلة كبيرة.

منذ نعومة أظفارهم تهتم بتثقيف وبتزويدهم بكل ما يمكن أن ينّمي قدراتهم الذهنية. وهي رغم استقلاليتها تصبح أمّاً متفانية تقف مشدوهة بإعجاب أمام أعي عمل يأتيه أبناؤها الصغار.

الأم من مواليد برج الجوزاء هي المرأة ذات الحركة الدائمة، لا تهدأ، تنتقل من اهتمام الى آخر بسهولة، ذكية تعتمد على براعتها في الكلام لتحل الكثير من المشاكل التي تعترضها. طبيعتها المزدوجة تجعلها متقلبة المزاج من جهة. وبارعة في التكيف مع الأحداث والأجواء من جهة أخرى. لا يمكن أن تكون أبداً مملة أو عادية، فهي تفرض حضورها أينما حلت.

برج السرطان (21 حزيران – 20 تموز):

الأم من مواليد السرطان هي أم تشعر أنها تمتلك العالم حين تصبح أمّاً، وإنها أتمّت قدرها. وتشعر ان الطفل يحتاج إليها بقدر ما تحتاج إليه، وأن بينهما رابطاً أبدياً لا ينحّل. حساسة جداً تجاه كل ما يتعلق بأولادها، ويمكنها أن تعيش مشاعرهم بأدق تفاصيلها، وتتفهم مخاوفهم وأحزانهم. تؤمن بشدّة بالمثل العائلية التقليدية، وقد تضّحي بحياتها المهنية من أجل الأولاد والزوج والبيت.

تعرف جيداً كيف تعتني بأولادها، وتتنبّه على الفور الى أي إزعاج يواجهونه. قد يصل حبها لهم واهتمام بهم الى حدّ خنقهم. تصرّ دائماً على اقتناء أفضل الأشياء لهم، ولو كلّفها ذلك ثروة.

يظن بعض علماء الفلك أن السرطان هو برج نسائي بامتياز، وذلك لأنه يمتلك جميع الصفات التي تعبّر عن الحنان والأمومة والرقة. لذلك فإن المرأة السرطان قد تكون امرأة مضاعفة أي تستعمل عاطفتها بشكل كبير، وتهتم بكل من حولها كما لو أنها أمّهم. بيتها مملكتها التي تحمل بها منذ الصغر. لكنها أيضاً امرأة واضحة الرؤية تعرف كيف تخطط بدقة لتصل الى مبتغاها.

الأم من مواليد برج السرطان مثــالية بحنانها وعطفها اللذين لا يوصفان. تظهر رعايتها لأولادها في جميع الأوقات والظروف. فهي التي تـُشرف على راحتهم وأكلهم ولباسهم ونزهاتهم.

إذا مرضوا سهرت الليالي، وإذا احتاجوا إلى شيء ضحّت براحتها من أجل تأمينه. لذلك ليس بالمستغرب أن يعتبرها أطفالها ملاذهم الوحيد. عيب هذه الأم – إذا اعتبرناه عيباً – أنها تمنح صغارها الحرية بصعوبة وتقبل زواجهم فيما بعد مُكرهة.

من أهم مزايا هذه المرأة الشجاعة والصبر والحرص وتقديس البيت والعائلة، ومن أطرف عاداتها سهولة الضحك والبكاء.

برج الأسد (21 تموز – 20 آب):

الأم من مواليد برج الأسد هي أم حاضرة بقوة في حياة أولادها، لكنها لا تعيش من خلالهم، بل تحافظ على حياتها واهتماماتها الخاصة. تعلّمهم منذ الصغر على القوة واحتمال الشدائد، ولا تتقبّل الضعف والخنوع، دون أن تدرك أحياناً أن أطفالها قد لا يكونون قد ورثوا عنها القدرة على التحمل والصبر والصلابة، ما يؤدي الى بعض المشاكل أحياناً على هذا الصعيد.

تؤمن لهم دائماً الأجود والأعلى مستوى. رغم مرحها واصطحابها الأولاد الى أماكن التسلية والترفيه، قد تبدو أحياناً قليلة الصبر معهم، أو تتوق الى التحكّم بأعمالها ونشاطاتهم.

يمكن التعرّف الى الأم من مواليد برج الأسد من النظرة الأولى، فهي لا ترضى بأن تشبه سواها، وتكون واحدة من مجموعة. تريد التميّز دائماً إن في المشاكل، أو في المصير الذي تعدّه لنفسها.

تبحث عن إعجاب الآخرين الذي يشكّل وقوداً لاندفاعها. متفائلة جداً وصاحبة إدارة قوية تعينها على الوصول الى ما تطمح إليه. قد تتفلت من جميع القيود الموضوعة لها لتسير في الطريق الذي اختارته لنفسها، ونادراً ما تنظر الى الخلف، أو تتشبث بالماضي.

برج العذراء (21 آب – 20 أيلول):

الأم من مواليد برج العذراء هي أم تعرف بلمحة بصر ما يحتاج إليه أبناؤها، وتستطيع بسهولة أن تدرك أي مشكلة يعانون منها. تحيط بعائلتها من كل الجوانب. فتؤمن لأبنائها الرعاية الصحيحة والفكرية والعلمية على أكمل وجه. لا تبالغ في تدليل أولادها، بل على العكس تفرضهم عليهم نظاماً صارماً، وتعلّمهم قيمة العمل والمال.

تهتم كثيراً بأمانهم وإبعادهم عن أي خطر يمكن ان يواجهوه. وكذلك عن التجارب التي يمكن من جهة أخرى أن تكون بناءة، وتعينهم على بلورة شخصيتهم. لا تتقبل الأم العذراء أن يتخطى أبناءها الحدود المرسومة لهم، أو أن يرتكبوا أخطاء، إذ تشعر حينها أن العلم ينهار من حولها.

الأم من مواليد برج العذراء توّد أن تسير جميع الأمور من حولها بشكل صحيح. لا تقبل الخطأ أو العمل غير المتقن. شديدة الملاحظة، ولديها حسن نقدي كبير.

دقيقة جداً في عملها وتنظيم شؤون حياتها الى حدّ الهوس وقاسية على نفسها؛ لأنها تطلب الكمال في كل شيء. سريعة التأقلم مع أيّ ظرف جديد يطرأ على حياتها، وسرعان ما تنظّم أمورها بشكل فاعل وجدير مهووسة بالنظافة والترتيب. بفضل عملها وجهدها تستطيع المرأة العذراء تحويل التراب بين يديها الى ذهب.

برج الميزان (21 أيلول – 20 تشرين الأول):

الأم من مواليد برج الميزان هي أم في ذهنها آلاف الأفكار والمخططات من أجل أبنائها، وتسعى منذ البدء لإعداد حياة هادئة متوازنة من أجل حياة يسودها الاستقرار والنظام، وتدرك أن سعادتها الخاصة تتوقف على قدرتها على إسعاد أبنائها. تترك قنوات الحوار دائماً مفتوحة معهم، وتناقشهم في جميع مشاكلهم وتعلّمهم أهمية التواصل والحوار في التخفيف من أي مشكلة تعترضهم. بيتها دائماً مرتّب، وثمة حدود لا ترضى بأن يتخطاها الأولاد.

تمضي معهم وقتاً نوعياً مليئاً بالعطاء، حتى لو كانت تعمل في مجالات أخرى، لكن ذلك قد يؤدي أحياناً الى ضغوطاً لا يمكنها احتمالها.

الأم من مواليد برج الميزان هي المرأة الراقية الأنيقة التي تهتم جداً بالانطباع الذي تتركه عند الآخرين. محاورة بارعة تعرف كيف تصل الى هدفها من خلال إقناع الآخرين به.

تحيط نفسها بأشياء جميلة، وتبتكر أسلوباً خاصاً بها وتريد ان يعترف لها الجميع بحس ذوقها؛ لأنها تهتم كثيراً بما يقال عنها. لا تترد بالجري وراء هدفها، وتملك التصميم الكافي لذلك لأنها تريد دائماً أن تحلّق عالياً في العالم الذي تعيش وسطه.

برج العقرب (21 تشرين الأول – 20 تشرين الثاني):

الأم من مواليد برج العقرب، وقبل أن تتزوج بوقت طويل تحلم الأم العقرب بأولادها، وتخطط لما ستكون عليه طريقتها في التعامل معهم. تعرف كيف تمارس سلطتها على أبنائها بصلابة، إنما بهدوء وبرودة، لكن هذا لا يعني أنها لا تعود الى طبيعتها بين وقت وآخر، وتنفجر غاضبة في وجه الجميع. تفتش عن علاقة حصرية مع أبنائها، وقد تمنع أياً كان من التدخل بينهم، حتى ولو كان الأب.

تحب الحياة العائلية المنظمة، وقد تبالغ أحياناً في رغبتها في التحكم في أدق أمور العائلة. الأم من مواليد برج العقرب تملك سحراً خاصاً ناجماً عن جانبها المستتر الذي لا تظهره للناس. فمن يتعرّف إليها يوّد أن يكتشف ماذا تخفي.

تتفهم الناس بسهولة وتتقبل ضعفهم ومساوئهم. قد تبدو عنيدة، لكنها في الواقع شديدة التصميم لا تتراجع متى وضعت أمام عينها هدفاً. لا تكتفي بالتمتع بالنواحي الحلوة من الحياة، بل يبدو كأنها تريد اختبار النواحي الأخرى حتى لو أذاها ذلك.

برج القوس (21 تشرين الثاني – 20 كانون الأول):

الأم من مواليد برج القوس هي أم تلعب الدور الأساسي في عائلتها، وتميل الى السيطرة وتسيير الأمور على طريقتها الخاصة تاركة دوراً صغيراً للأب. تشارك صغارها في ألعابهم ومغامراتهم، وتزوّدهم بكل الكتب اللازمة لينموا في أجواء الثقافة والعلم. لكنها لا تحب التعامل مع الواجبات اليومية التي تتطلبها تربية الأطفال. وحين يكبرون قليلاً غالباً ما تتصرف تجاه كل ما يختص بأبنائها بالشكل الذي تراه مناسباً، دون أن تسألهم رأيهم، أو تحاول ترك هامش لهم من حرية ارتكاب الأخطاء.

هي امرأة مختلفة باهتماماتها عن النساء الأخريات.

واسعة الاطلاع ومتحمسة دائماً للأفكار الجديدة. لا تتردد في خدمة قضية تؤمن بها. تهتم دائماً بالظهور بأفضل مظهر، وغالباً ما تتم ملاحظتها من بعيد لأنها تتمتع بطلة راقية مهما كان وضعها المادي. قد تؤخذ عليها أنها كثيرة الكلام، ولكن كلامها ليس ثرثرة فارغة، بل تسعى من خلاله لنقل فكرة ما.

برج الجدي (21 كانون الأول – 20 كانون الثاني):

الأم من مواليد برج الجدي هي، أم لا تقبل بأن تكون أمّاً مثالية، ولا ترضى بأقل من الكمال لعائلتها. قد يبدو هذا حلماً مستحيلاً. لكن الأمّ الجدي تعمل جاهدة لتحقيقه وتأمين أفضل ما في وسعها لعائلتها. تستطيع ببراعة أن توفّق بين دورها كامرأة عاملة وصاحبة نشاطات اجتماعية متنوعة، وكأمّ لا تتغاضى عن أيّ من متطلبات أبنائها. باكراً تعلّم صغارها قواعد حسن التصرّف والالتزام العائلي، كما كان ذلك سائداً في الماضي، وتتوقع منهم أن يستمروا في حمل تقاليد العائلة.

الأم من مواليد برج الجدي لا تتذّمر ولا تحزن على واقعها مهما يكن، فهي تعرف إنها قادرة على تغييره، وسواء كانت فقيرة أم غنية، فإن امرأة الجدي تصنع لنفسها صورة راقية توحي بالنجاح والثروة. كلاسيكسة بطبعها تبتعد عن كل ما هو صارخ وغريب، وتدوس خطواتها بحذر ودقة. وحين تخطو تكون متأكدة من النتائج. مادية وباردة بالنسبة الى البعض، لكنها مثابرة ودؤوب بالنسبة الى آخرين.

برج الدلو (21 كانون الثاني – 20 شباط):

الأم من مواليد برج الدلو هي أم من النادر أن نرى امرأة الدلو تتخلى عن مهنتها وحريتها بتتحوّل بملء إرادتها الى أمّ، ولا تتخيل أن حياتها يمكن ان تقتصر على الاهتمام بصغارها على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم. حتى إنها قد تجد صعوبة في التعامل معهم. وكثيراً ما تطلب مساعدة جدية من الأب، أو من أشخاص آخرين كالجدّة أو المربية. لا يعني هذا أنها أمّ مهملة، أو غير صالحة، على العكس فهي تبذل جهدها من أجل الاهتمام بصغارها والسير بهم على طريق الاستقلالية، لكنها تواجه صعوبات حقيقية في ذلك.

الأم من مواليد برج هي المرأة التي في معظم الأحيان، يطغى عليها الجانب المحب للعائلة والبيت والاستقرار من دون ان يغيب جانب الفرادة والابتعاد عن الطرق المرسومة، اجتماعية، ودودة ومرحة، تجمع الكثير من الأصدقاء حولها. تحبّ الأعمال الإنسانية ومساعدة الآخرين من دون أن يكون ذلك قيداً لها، بل إنها تشعر به نابعاً من داخلها. قد تبدو فريدة في تصرفاتها، لكنها لا تطيق أن تقف وحيدة بعيدة عن المجموعة.

برج الحوت (21 شباط – 20 آذار):

الأم من مواليد برج الحوت هي ليست الأم التي تسعى الى ان تكون المرأة الخارقة، فهي لا تحلم أبداً بأن توفّق بين العمل والعائلة والالتزام بجدول زمني دقيق لإنجاز كل ما هو مطلوب منها، بل تفضّل أن تأخذ الوقت الكافي لتهتم بأطفالها، وخصوصاً في سنواتهم الأولى، ولا ترى في ذلك تضحية من قبلها.

الأم من مواليد برج الحوت هي أم حنونة جداً وعاطفية، وتظهر محبتها لأبنائها بشتى الطرق. هي مثال الأم الحاضنة التي تهتم بكل تفاصيل حياة أبنائها. ولا تتوانى أيضاً عن الاهتمام بأصدقائهم بالطريقة ذاتها. تحب عائلتها كثيراً الى حد يجد معه الأولاد صعوبة في الانفصال عنها للحصول على استقلاليتهم.

هي سوبر حساسة تتمتع بمخيلة واسعة جداً، تبدو أحياناً تائهة لا تجيد التعامل مع الظروف الواقعية والواجبات اليومية، وقد تبدو للبعض كسولة، لكنها تعتبر أن ثمة اموراً لا تستحق أن ينفق الانسان عليها من طاقته في سبيل انجازها.

أحياناً تناقض طبيعتها وتأتي بأعمال مذهلة قد يظنها البعض من انتاج الجدي او العذراء أو الاسد. تستطيع ان تسير مع التيار أو تترك العنان لمشاعرها لتقرر عنها.