ميثاء المطروشي سفيرة لولوليمون ومدربة الصحة والأداء لـ"دوت الخليج": الملابس الرياضية المناسبة وعالية الجودة ضرورية لأداءٍ رياضي ممتاز

عندما نقرر البدء بممارسة الرياضة، سواء في النادي الرياضي أو خارجه، فإن أول ما نفكر فيه، وربما أكثر ما نفكر فيه، هو نوع التمرين الذي سنقوم به.

لكننا نهمل مسألةً غاية في الأهمية، وتُوازي أهمية التمرينات المفيدة لنا: ألا وهي اختيار الملابس الرياضية المناسبة. لطالما رأيتُ أناسًا يتمرنون بملابس عادية، أو أحذية غير رياضية، وتساءلتُ في نفسي: هل هذا الأمر صحيح؟

يؤكد خبراء الصحة والرياضة، أن اعتماد الملابس المناسبة لكل تمرين، هو ضرورةٌ ملحة للقيام بتلك التمرينات والاستفادة منها. وهناك ملابس معينة لكل تمرين، فالركض يتطلب ملابس وأحذية مختلفة بالتأكيد عن ممارسة تمارين اليوغا أو البيلاتس.

ميثاء المطروشي سفيرة لولوليمون ومدربة الصحة والأداء

محتارةٌ مثلنا وتبحثين عن إجابات وافية وشافية حول اختيار الملابس الرياضية الأنسب لتمارينكِ الرياضية، خلال شهر رمضان وبعده؟ ستجدين كافة الإجابات عن تساؤلاتكِ في مقابلة اليوم التي أجريناها مع ميثاء المطروشي، سفيرة لولوليمون ومدربة الصحة والأداء.

أهلًا وسهلًا بكِ ميثاء على موقع "دوت الخليج". بداية، أخبرينا لماذا من المهم ارتداء ملابس مناسبة أثناء التدريب؟

شكرًا لكم.. الملابس المناسبة لا تتعلق بالأناقة فحسب، بل بالأداء أيضًا. إذ يضمن ارتداء ملابس التمرين المناسبة الراحة والدعم، مما يسمح لكِ بالتركيز على تدريبكِ دون أي تشتيت.

قد يُثقل القماش غير المناسب جسمكِ، أو يُحبس العرق، أو يُقيَد حركتكِ؛ ما يجعل تمرينكِ أصعب مما ينبغي. لا داعي للقلق بشأن ما إذا كان بنطالكِ الضيق شفافًا أو ما إذا كانت حمالة صدرك الرياضية داعمةً بما يكفي - يجب أن يكون تركيزكِ على الحركة، وليس على خزانة الملابس.

هل تُهم الملابس التي نرتديها للتمرين؟

بالطبع؛ ما ترتدينه يؤثر على أدائكِ، ومدى شعوركِ بالراحة، وحتى على مدى حماسكِ للتدريب. أحبُ ارتداء الملابس المُصممة لأنشطة محددة، لأن التمارين المختلفة تتطلب وظائف مختلفة. ليس هناك مقاسٌ واحد يناسب الجميع؛ الملابس المتينة وعالية الجودة والعملية تُحدث فرقًا كبيرًا في شعوركِ وأدائكِ، ما يمنحكِ الثقة لبذل أقصى جهد.

ما دوت الخليج الميزات الرئيسية اللازمة في ملابس التدريب؟

أفضل ملابس التمرين دوت الخليج المُصممة للحركة. أولاً، يجب أن تكون قابلة للتهوئة وتمتص العرق لتحافظ على برودتكِ وجفافكِ. ثانياً، يجب أن تُوفر التوازن المثالي بين الدعم والمرونة؛ لا أحب الشعور بالاختناق في ملابس التمرين، خاصةً عند تدريب ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة. أُفضَل حمالات الصدر والليجنز الرياضية التي تُوفر دعماً كاملاً مع كونها قابلة للتهوئة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، تُعدَ المواد التي تمنع تراكم الروائح أساسية.

الملابس الرياضية يجب أن تكون متينة وعالية الجودة

لماذا أختارُ ملابس لولوليمون الرياضية على غيرها من العلامات التجارية؟

أرتدي لولوليمون منذ سنوات، حتى قبل افتتاح متاجرهم في الإمارات العربية المتحدة. ما يُميَزهم هو التزامهم بالعملية والمتانة والابتكار المستمر. لديّ ليجنز من ثماني سنوات وما زال في حالةٍ ممتازة. إن تفانيهم في البحث والتطوير يعني أنهم يعملون باستمرار على تحسين منتجاتهم، وأنا أحترم ذلك.

ملابس لولوليمون ليست للتدريب فقط، بل مصممةٌ لتُواكبكِ طوال اليوم، سواء كنتِ تتمرنين أو تتعافين أو أثناء التنقل. إنها مصممةٌ للأداء، ولكن أيضًا للحياة العملية.

لماذا يجب أن نعتمد ملابس رياضة تمتص الرطوبة؟

أرى الناس يرتدون ماركاتٍ مختلفة أثناء ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، وينتهي بهم الأمر غارقين في العرق على الأرض. مع أننا نحب تعبير "لقد بذلتُ جهدًا كبيرًا في التمرين"، إلا أننا لا نريد ترك بقع العرق خلفنا. فالأقمشة التي تمتص الرطوبة أو العرق تسحب العرق بعيدًا عن بشرتكِ، مما يساعدها على التبخَر بشكلٍ أسرع؛ وهو ما يجعلكِ تشعرين بالراحة أكثر. كما أنها تحافظ على انتعاشكِ وتركيزكِ وقدرتكِ على الحركة دون أي تشتيت.

لماذا يجب أن تكون ملابس الرياضة عالية الجودة؟

الجودة العالية لا تقتصر على المظهر الجميل فحسب، بل تشمل الأداء والمتانة. الملابس الرياضية استثمارٌ أساسي؛ إذا كنتِ ترتدين ملابس رياضية رديئة الجودة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أدائكِ ويؤدي إلى عدم الراحة. وعلى المدى الطويل، تُبلى الملابس الرخيصة بسرعة أكبر، مما يعني أنك ستنفقين المزيد على استبدالها.

لماذا يجب أن تكون ملابس الرياضة متينة؟

أي حادثٍ في غرفة تغيير الملابس - مثل تمزَق السراويل الضيقة أو تعطَل حمالة الصدر الرياضية - هو آخر شيء تريدينه في التمرين! لقد عملتُ في هذا المجال لفترةٍ كافية لأرى كل ذلك، وصدقيني، ليس أمرًا ممتعًا. الملابس المتينة تمنحكِ راحة البال أثناء التدريب؛ والمتانة تعني أنه يمكنكِ التدرب بقوةٍ أكبر، والتمدد بشكلٍ أحسن، والتعرق أكثر دون القلق بشأن تمزق الدرزات أو تلف القماش.

تمنحكِ الملابس الرياضية المناسبة القدرة على أداء التمارين بحرية وتناسق أكثر

هل يجب أن نختار القطن لملابسنا الرياضية؟ إذا كانت الإجابة بنعم / لا، فلماذا؟

يعتمد ذلك على نوع الحركة التي تقومين بها. القطن ناعم وجيد التهوية، مما يجعله رائعًا للأنشطة منخفضة الكثافة مثل التمدد أو المشي غير الرسمي. ولكن بالنسبة للتدريبات التي تتطلب التعرق - مثل الجري أو تمارين القوة أو اليوغا الساخنة - فهو ليس الخيار الأفضل.

يمتص القطن الرطوبة ويحتفظ بها، مما يجعله ثقيلًا وغير مريح عند بذل أقصى جهد. بدلاً من ذلك، اختاري أقمشة لولوليمون التي تمتص العرق والمُصممة للحركة. للجري وتمارين HIIT، تتميز Swiftly Tech بأنها خفيفة الوزن وجيدة التهوية وتجف بسرعة. لتمارين القوة، يتميز قماش Metal Vent Tech™‎ بأنه مضاد للروائح الكريهة، ويمتص العرق، ومُصمم ليدوم طويلاً. أما لليوغا والبيلاتس، فإن قماش Everlux™‎ من مجموعة Wunder Train‎ فناعم ولكنه عالي الأداء. القماش المناسب يحافظ على برودتكِ وجفافكِ وتركيزكِ، لأن آخر ما ترغبين به هو الشعور بالثقل أثناء التمرين.

لماذا شراء حمالات صدر رياضية داعمة ضروري؟

ارتداء حمالة صدر رياضية غير مناسبة أثناء التمرين أشبه بالجري بأحذيةٍ غير مناسبة - فهو يؤثر على تجربتكِ بالكامل. في حين الدعم المناسب يُقلَل من الانزعاج، ويمنع المشاكل طويلة الأمد، كما يُعزَز الأداء. حمالة الصدر الفضفاضة جدًا لن توفر لكِ الدعم الذي تحتاجينه، والضيقة جدًا قد تُعيق الحركة.

صُممت حمالات صدر لولوليمون لمستويات تأثيرٍ مختلفة - سواءً كانت حمالة صدر Energy للتمارين عالية الكثافة أو حمالة صدر Align™ لليوغا، هناك مقاسٌ مناسب لكل حركة.

لماذا نحتاج لشراء ملابس رياضية تناسبنا تمامًا؟

المقاس المناسب يُعزَز الثقة ويضمن تدفق الدم بشكلٍ صحيح. إذا كانت ملابسكِ ضيقة جدًا، فقد تُعيق الدورة الدموية وتُسبَب عدم الراحة؛ وإذا كانت فضفاضة جدًا، فقد تنزلق، مما يؤثر على حركتكِ وأدائكِ. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الملابس الملائمة أفضل!

اختاري الملابس الرياضية التي تتناسب مع كل تمرين

لماذا تنصحين باختيار ملابس رياضية تسمح بالمرونة؟

الحركة ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. سواء كنتِ تمارسين تمارين التمدد، أو رفع الأثقال، أو الركض السريع، يجب أن تتحرك معداتكِ معكِ، لا أن تُعيقكِ. بصفتي مدربة في لاغري، أعلمُ أن نطاق الحركة الكامل أمر بالغ الأهمية؛ إذا كانت ملابسكِ ضيقةً جدًا أو مُقيَدة، فإنها تحدَ من حركتكِ وتؤثر في قدرتكِ على التمدد بشكلٍ صحيح. تضمن المرونة في الملابس الرياضية حركةً وراحة أفضل.

هل يجب أن تكون ملابسكِ الرياضية مريحة؟

أفضل ملابس رياضية يجب أن تكون مريحةً كالجلد الثاني - خفيفة، وجيدة التهوئة، ومُصممة للحركة. يجب أن يكون تمرينكِ خاليًا من التوتر، والملابس غير المريحة تُسبَب تشتيتًا غير ضروري.

هل تختلف ملابس التدريب باختلاف التمرين؟

بالتأكيد؛ تتطلب التمارين المختلفة دعمًا مختلفًا:

• ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة: أفضَل ارتداء حمالات صدرٍ عالية الدعم مع بنطال لولوليمون فاست آند فري الضيق لخفة وزنه واحتكاكه المنخفض، أو بنطال وندر ترين الضيق لنسيجه سريع الجفاف.

• التدريب الوظيفي: خياراتي مشابهة لركوب الدراجات، لكنني أحيانًا أختار بنطال ألين الضيق لملمس أنعم.

• لتمرين لاغري: أُفضّل حمالات الصدر والقمصان الداخلية من Align، بالإضافة إلى تصاميم متنوعة من سراويل Align الضيقة، لملمسها الناعم. وجوارب Grip ضرورية!

هل تختلف ملابس التدريب خلال فترة الحيض عن غيرها من فترات الشهر؟

نعم! لاحظتُ أنني خلال فترة الحيض أُفضّل الأقمشة السميكة مثل بنطال Wunder أو أي بنطال Train؛ فهي تُوفّر دعمًا إضافيًا، وتُساعد في تخفيف الانتفاخ، وتُعطي شعورًا أكثر ثباتًا، مما يُحسّن شعوري بالراحة بشكلٍ عام.

ما دوت الخليج أفضل ملابس التدريب خلال شهر رمضان؟

جميعها! يعتمد الأمر على نوع التمرين. إذا كنتِ تتدربين قبل الإفطار، فالراحة أساسية، لذا يُعدّ Align خيارًا رائعًا.

مجموعة lululemon الرمضانية المُختارة بعناية مُصممة لدعم الأفراد خلال شهر رمضان - تجمع بين الأداء واليقظة، وتُقدّم تصاميم راقية ومُتواضعة بألوانٍ ترابية هادئة ومحايدة، تُتيح الانتقال بسلاسةٍ من الحركة الصباحية إلى التدريب قبل الإفطار، وصولًا إلى أساسيات السفر في العيد.

قطعٌ أساسية مثل سويفتلي تيك بأكمامٍ طويلة، تُوفر التهوئة والراحة التي تمتص العرق، بينما يُوفر بنطال الركض Adapted State سهولة الحركة ومقاسًا مريحًا - مثاليًا للتمدد والمشي بعد الإفطار. تجمع كل قطعةٍ بين الابتكار التقني والوعي الثقافي، مما يُمكّن الأفراد من البقاء نشيطين، والشعور بالتواصل، والتحرك بثقة طوال الشهر.

الملابس الرياضية المناسبة وعالية الجودة ضرورية لأداءٍ رياضي ممتاز-رئيسية واولى

ما دوت الخليج أفضل نصيحة لقارئات "دوت الخليج" للتدريب خلال شهر رمضان؟

استمعِ لجسمك - ستكون مستويات طاقتكِ قبل الإفطار مختلفةً عن أوقات اليوم الأخرى.

• قبل الإفطار: اختاري تمارين أخف. بالنسبة لـ Lagree، ألتزم بفصول المبتدئين أو المتوسطين. في ركوب الدراجات، ابتكرتُ شكل Strength Ride خصيصًا للصائمين، مع التركيز على تمارين المقاومة وتمارين الدمبل الخفيفة. للتدريب الوظيفي، أعطِ الأولوية لتمارين وزن الجسم والأوزان الخفيفة.

• بعد الإفطار (بعد 3 ساعات أو أكثر): بمجرد أن يحصل جسمكِ على وقتٍ كافٍ للهضم، يمكنكِ ممارسة أي نوع من التمارين بناءً على مستويات طاقتكِ وأهدافكِ في اللياقة البدنية.

في الخلاصة؛ فإن اختيار الملابس الرياضية المناسبة لكل تمرين، مهم وضروري كما أهمية اختيار التمرين الأفضل لنا. لذا لا تتواني عزيزتي عن الاستثمار في شراء الملابس الرياضية عالية الجودة وأخذ نصائح المختصين في هذا الشأن.