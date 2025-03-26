لخاتمة سعيدة في رمضان والاستمتاع بالعيد.. إليكِ نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد

يعد شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتعزيز الروحانية، والاستمتاع بدفء العائلة. مع الصيام تزداد الحاجة إلى الاهتمام بالصحة العامة، خاصةً في ظل تغيرات الطقس والانخفاض في درجات الحرارة تارة، وارتفاعها تارة أخرى. تعد نزلات البرد من أبرز الأمراض الشائعة خلال الشهر الفضيل، وذلك لأسباب عديدة منها التغيرات في النظام الغذائي أو العادات اليومية. وقد يكون السبب الإصابة بالعدوى وبخاصة مع التواجد في الأماكن المزدحمة أثناء الصلاة أو التجمعات على الإفطار والسحور، فكيف يمكن تحقيق الوقاية من نزلات البرد في ما تبقى من رمضان للاستمتاع بعيد الفطر المبارك؟

أسباب زيادة الإصابة بنزلات البرد في رمضان

بحسب الأطباء المختصين في موقع (الطبي)، توجد أسباب عديدة للإصابة بنزلات البرد في رمضان. تحقيق الوقاية يتطلب معرفة هذه الأسباب ليتم تجنبها، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

تغير النظام الغذائي، إذ يختلف النظام الغذائي في رمضان عن الأيام العادية، إذ يصبح تناول الحلويات الرمضانية أمرًا أساسيًا، إضافة إلى تناول الأطعمة الدسمة ما يؤدي إلى التأثير سلبًا على جهاز المناعة، مما يزيد من فرصة الإصابة بنزلات البرد.

انخفاض النشاط البدني في شهر رمضان، ينخفض مستوى النشاط البدني في رمضان بسبب الصيام عند بسبة ليست قليلة من الصائمين بسبب ضيق الوقت، مما قد يؤدي إلى انخفاض قوة المناعة، وزيادة إحتمالات الإصابة بأمراض البرد في رمضان.

عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم إذ تؤدي إلى التغيرات في ساعات النوم، إلى ضعف جهاز المناعة، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، ونزلاد البرد على رأسها.

طرق الوقاية من نزلات البرد في رمضان

يمكن تحقيق الوقاية من نزلات البرد في رمضان من خلال تقوية جهاز المناعة، وتطبيق النصائح الطبية المهمة التالية:

الحرص على تناول وجبات متوازنة خلال الإفطار والسحور، والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C الموجود في الحمضيات مثل البرتقال والليمون وفيتامين D الموجود في الأسماك الدهنية بوجه خاص.

الحرص على تناول كميات كافية من السوائل بحيث يجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

الحصول على قسط كافِ من النوم، فمن شأن ذلك تعزيز المناعة، لذا يجب تجنب السهر لساعات طويلة في رمضان لمنح الجسم الراحة الكاملة.

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم في رمضان مثل المشي أو تمارين الإطالة، لتعزيز الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة، مع مراعاة اختيار الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في رمضان.

إستشارة الطبيب بشأن تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين سي والزنك.

تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعزز من المناعة وتحمي من الإصابة بالعدوى مثل غسل اليدين بانتظام وبشكل متكرر، وبخاصة قبل تناول الطعام، وبمجرد دخول المنزل، على أن يتم ذلك لفترة كافية بالماء والصابون.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الإصابة بالعدوى، أعلم أن قد يكون من الصعب القيام بذلك، خاصة مع الحرص على أداء صلاة التراويح في جماعة، لذا يفضل إرتداء ماسك لتعزيز الوقاية في من نزلات البرد في رمضان للاستمتاع بالعبادة في العشر الأواخر، والاستمتاع بعطلة العيد أيضًا.

تناول الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر والفيتامينات الضرورية للوقاية من نزلات البرد

كيف يمكن التعامل مع أعراض نزلات البرد في رمضان؟

عند الشعور بأي من أعراض نزلة البرد مثل العطس، سيلان الأنف، أو التهاب الحلق، من الأفضل الإلتزام بتطبيق النصائح التالية لحين إستشارة الطبيب لعمل اللازم لعدم تفاقم الأعراض، وهذه النصائح دوت الخليج:

الراحة التامة وتجنب الإجهاد البدني الزائد.

تناول فيتامين سي والزنك وفيتامين د بجرعات يومية منتظمة لتعزيز المناعة.

شرب السوائل الدافئة والتي تعزز من المناعة مثل شاي الزنجبيل، وشاي اليانسون، وذلك لتخفيف حدة الأعراض.

إستشارة الطبيب والإلتزام بتطبيق توصياته للحد من أعراض نزلة البرد.

خلاصة القول:

يمكن الوقاية من نزلات البرد في رمضان من خلال الاهتمام بالصحة بوجه عام، وذلك باعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن يعزز من المناعة، مع التزام الراحة والحصول على قدر كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة، كما أن اتباع العادات الصحية مثل غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة تعد من العوامل الأساسية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وبخاصة نزلات البرد.

مع تمنياتي للجميع بصيام صحي وعافية دائمة، وعيد سعيد،،،