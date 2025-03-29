الجوع المستمر رغم الأكل.. أهم أسبابه ونصائح للتغلب عليه

الجوع المستمر رغم الأكل مشكلة يعاني منها بعض الأشخاص في أعمار ومراحل حياتية مختلفة، قد لا تكون مقلقة ولكنها تدعو إلى توخي الحيطة والحذر، إذ يجب معرفة الأسباب التي تؤدي إلى إستمرارية الشعور بالجوع على الرغم من الأكل، حيث تظهر الحاجة إلى تناول تناول الطعام بشكل متكرر.

لأهمية هذا الموضوع الذي يثير عدة تساؤلات حول السبب وراء الشعور الدائم بالجوع، والذي قد يكون محيراً ومقلقًا للبعض، نقدم في ما يلي، أسباب الجوع المستمر رغم الأكل، وكيفية التغلب عليه.

الجوع المستمر رغم الأكل

في كثير من الأحيان، يكون الجوع المستمر ناتجاً عن عوامل عديدة، منها ما يتعلق بصحة الجسد، أو الحالة النفسية أو حتى البيئة المحيطة. أسباب الجوع المستمر رغم الأكل عديدة ومحيرة، فقد يكون السبب افتقار الجسم لبعض العناصر الغذائية المهمة أو الفيتامينات أو المعادن، وقد يكون السبب الشعور بالقلق أوالتوتر، أو تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الشهية.

الجوع المستمر رغم الأكل يحدث لأسباب عديدة منها عدم تناول الكربوهيدرات المعقدة

ما دوت الخليج أسباب الشعور الدائم بالجوع؟

يقول خبير التغذية معتز الشريف، أن الجوع هو إشارة طبيعية لحاجة الجسم لتناول الطعام، ولكن في بعض الحالات قد يتكرر الشعور بالجوع حتى بعد تناول وجبة معتدلة أوكبيرة، وهذا ما يزيد من ضرورة معرفة أسباب الجوع المستمر رغم الأكل والتي من أهمها ما يلي:

سوء الحالة النفسية.

عدم تناول كمية كافية من البروتين الذي يتحكم بدوره في الشهية وينظم الشعور بالجوع.

عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم.

الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة سهلة الهضم لأنها تزيد من نسبة السكر في الدم ومن ثم تحفيز الشعور بالجوع.

عدم منح الجسم الترطيب الكافي كنتيجة لعدم تناول قدرًا كافيًا من الماء خلال اليوم.

عدم تناول الألياف بقدر كافٍ، لأنها تتحكم في الشهية، وتملأ المعدة، وتقلل الشعور بالجوع.

المعاناة من تشتت الذهن أي مع انشغال المخ في أمور أخرى مثل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، أو أثناء التحدث مع الآخرين.

تناول أطعمة منخفضة الدهون، لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز المعدة على الشعور بالشبع.

الإفراط في ممارسة الرياضة، إذ يحفز ذلك من معدل الحرق، وزيادة الشعور بالجوع المستمر رغم الأكل.

الإفراط في تناول العصائر المحلاة، لأنها تسبب زيادة سريعة في سكر الدم.

ما هو نقص الفيتامين الذي يسبب الشعور بالجوع؟

توجد علاقة بين الجوع المستمر رغم الأكل وبين نقص بعض الفيتامينات، لما يسببه ذلك من حدوث اضطرابات في الهرمونات المسؤولة عن الشهية، وهذه الفيتامينات دوت الخليج:

فيتامين "د"، نقصه في الدم يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الشهية.

نقص الفولات مثل، فيتامين B9 وراء الشعور المستمر بالجوع رغم الأكل، لأنه مسؤول عن تنظيم الشهية من خلال تأثيره على الهرمونات والعمليات الأيضية التي تتم في الجسم.

نقص المغنيسيوم، لأن له دورًا مهمًا في تحقيق توازن الهرمونات التي تتحكم في الشهية، ولذلك يسبب نقصه الشعور المستمر بالجوع رغم الأكل.

نقص الحديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع لأن من أعراضه، الشعور بالتعب وفقدان الطاقة، وتحفيز الرغبة في تناول الطعام للتغلب على هذا الشعور.

المعاناة من حالة طبية والخضوع لأدوية ومتابعة مع الطبيب.

ما دوت الخليج الأمراض التي تسبب الجوع المستمر رغم الأكل؟

بحسب الشريف، توجد عدة أمراض تسبب الشعور بالجوع المستمر رغم الأكل، وهذه الأمراض دوت الخليج:

مرض السكر

فرط نشاط الغدة الدرقية.

حالات الصحة النفسية، مثل الاكتئاب

توجد حالات ليست مرضية، ولكنها تؤثر في شهية المرأة على وجه الخصوص وهي، متلازمة ما قبل الحيض.

يمكن التغلب على الجوع المستمر رغم الأكل بتناول البروتينات لأن تحقق الشعور بالشبع لفترة طويلة

كيف يمكن التغلب على الشعور المستمر بالجوع رغم الأكل؟

في حال كان الشخص يعاني من الجوع المستمر رغم تناول الطعام، قد يكون من المفيد استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لذكر التوصيات المناسبة لكل حالة بعد معرفة السبب.

وبوجه عام يمكن التغلب على الشعور المستمر بالجوع رغم الأكل من خلال تطبيق النصائح التالية:

تناول الغذاء الصحي المتوازن

يجب أن يحتوي النظام الغذائي المتبع على:

البروتينات، لأنها تحفز على الشعور بالشبع لفترات أطول.

الألياف، فهي تساعد على إبطاء عملية الهضم وتساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

الدهون الصحية مثل: الأفوكادو، المكسرات، والزيوت النباتية، لأنها تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع لفترة طويلة.

تناول كميات وفيرة من الماء

يجب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لكي لا يختلط الشعور بالعطش على الشعور بالجوع.

تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتكررة

يمكن التغلب على الجوع المستمر رغم الأكل، بالانتظام في تناول الطعام وتقسسيمه على 5 أو 6 وجبات متوازنة.

تناول الطعام ببطء

يجب تناول الطعام ببطء مع مضغه جيدًا، حتى تنشغل المعدة بهضم الطعام.

التأكد من نسبة الفيتامينات والمعادن

يجب عمل فحوصات الدم اللازمة للتأكد من أن مستويات الفيتامينات والمعادن متوازنة ولا يوجد بها أي نقص كبداية لمواجهة الجوع المستمر رغم الأكل.

تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

يجب تجنب الأطعمة التي لها مؤشر جلايسيمي مرتفع، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، لأنها تؤدي إلى زيادة الجوع بعد فترة قصيرة من تناولها، مع استبدالها بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

محاربة القلق والتوتر

يجب محاربة الشعور بالقلق والتوتر من خلال ممارسة تمارين التنفس، والتأمل، واليوغا.

ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات التي تتحكم في الشهية مثل الجريلين واللبتين، مما يساعد على تقليل الشعور بالجوع.

التأكد من سلامة الحالة النفسية

يجب التأكد من عدم وجود أي اضطرابات نفسية أو مشاكل تسبب الكآبة النفسية أو الاكتئاب لأثر ذلك على الشهية، وتفاقم مشكلة الجوع المستمر رغم الأكل.

استشارة الطبيب

إذا لم يتم التغلب على الجوع المستمر رغم الأكل مع اتباع كل النصائح والتوصيات التي ذكرت أعلاه، يجب مراجعة الطبيب للتأكد من السلامة من الأمراض، إذ توجد بعض الأمراض تسبب الجوع الدائم.

خلاصة القول:

للتغلب على الجوع المستمر رغم الأكل، يجب استشارة الطبيب للاطمئنان، والتأكد من عدم مشاكل صحية تقف وراء ذلك، والبدء بعدها باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع الحصول على قدر كافي من النوم، وتناول الماء بكميات وفيرة خلال اليوم، والانتظام في ممارسة الرياضة.

مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية،،،