انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون دولار"...حطي زيت الزيتون علي الموز وشوفي الأختراع اللي هيقلب الكون".. يصنع المعجزة حلم كل النساء حتي لو العمر فوق 70 عاماً"!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى معظم النساء دائمًا إلى إيجاد طرق للحفاظ على شبابهم لفترة أطول، والحد من ظهور علامات الشيخوخة على بشرتهم ومن بين المكونات الطبيعية التي تقدم فوائد عظيمة للبشرة والجسم، يبرز زيت الزيتون، الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والتجميلية كما أن خليط زيت الزيتون مع الموز يعتبر من أقوى الخلطات المعروفة بفاعليتها في تحسين مناطق الأنوثة لدى النساء إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة الفعالة.

وصفة زيت الزيتون والموز

وصفة زيت الزيتون والموز

تعد هذه الوصفة من أفضل الخلطات الطبيعية التي تحقق استفادة كبيرة للنساء بفضل احتوائها على مكونات طبيعية مفيدة إليكم طريقة التحضير:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق من زيت الحلبة.

1 حبة موز.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بهرس الموز جيدًا حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي زيت الزيتون إلى الموز وامزجيهما معًا.

أضيفي الخميرة الفورية واخلطي المكونات حتى تتجانس ويذوب الخميرة تمامًا.

أضيفي زيت الحلبة واخلطي المكونات مرة أخرى.

يمكن استخدام الخليط بعدة طرق، إذ يمكن تناوله بعد الوجبات على مدار اليوم، وفي خلال أسبوع واحد ستلاحظين الفرق.

كما يمكن تطبيق الخليط مباشرة على مناطق الأنوثة إذا كنتِ لا ترغبِ في زيادة الوزن، اتركيه لمدة 5 دقائق على الأقل وستشاهدين تحسنًا في هذه المناطق.

فوائد خليط الموز وزيت الزيتون

يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من المسام الواسعة.

يقضي على الخطوط الدقيقة ويخفف من آثار الشيخوخة.

يوحد لون البشرة ويزيل آثار الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.

يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة خاصة تحت الجلد.

يعمل على تحسين مظهر الجسم والتخلص من الترهلات.

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون يعتبر من الزيوت الطبيعية المفضلة في العناية بالبشرة والشعر،

وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية:

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E وفيتامين A التي تقوي جهاز المناعة.

يحتوي على فيتامين K الذي يحافظ على صحة العظام.

يُعد مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية التي تساهم في تحسين صحة القلب.

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في علاج مشاكله.

يمرر البشرة والشعر ويمنحهم الرطوبة والنعومة.

يستخدم كمزيل فعال للمكياج، كما يعالج الشعر الجاف والتالف.

زيت الزيتون لتطويل الشعر