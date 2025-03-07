مزعجة ولكن.. إليكِ الدليل الشامل للعلاج والوقاية من حرقة المعدة أثناء الصيام

تُعد حرقة المعدة من الأعراض المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، خصوصًا أثناء فترة الصيام. لأنها تحول بينهم وبين الاستمتاع بشهر رمضان الكريم. هذه المشكلة، رغم شيوعها، يمكن أن تكون مؤلمة وتؤثر على جودة الحياة اليومية بما في ذلك التأثير على أداء العبادات. فماذا يحدث في المعدة أثناء الصيام؟، وما دوت الخليج أسباب الانتفاخات والغازات؟، وما دوت الخليج أسباب حرقة المعدة أثناء الصيام؟، وكيف يمكن الحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان؟

للإجابة على هذه الأسئلة الشائعة بين صفوف الصائمين، وغيرها، تابعي معي بدقة للتعرف أكثر عن حرقة المعدة وكيفية التعامل معها للاستمتاع بأيام الشهر الفضيل من خلال إفادة الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الدولي الحديث.

تناول الأطعمة الدهنية أحد أسباب حرقة المعدة أثناء الصيام

ما دوت الخليج أسباب حرقة المعدة أثناء الصيام؟

حرقة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم "الحموضة" أو "الارتجاع المعدي المريئي"، تحدث عندما يرتفع حمض المعدة إلى المريء مسببًا إحساسًا بالحرقة في منطقة الصدر. من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى حرقة المعدة أثناء الصيام:

زيادة إفراز الحمض المعدي

في رمضان، ومع قلة كمية الطعام التي تدخل المعدة، تصبح فارغة لساعات طويلة، ولذلك يزيد إفراز الأحماض بشكل غير طبيعي، ويعد ذلك السبب الرئيسي لزيادة الحموضة والشعور بحرقة المعدة أثناء الصيام.

تناول الأطعمة التي تزيد من الحموضة

الأطعمة الدسمة، والمقلية، والحارة، وتلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح تساهم في زيادة إفراز حمض المعدة.

الكافيين

يساهم الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في زيادة الحموضة في المعدة، مما يزيد من الشعور بحرقة المعدة أثناء الصيام وحتى بعد الإفطار، إذ من الممكن أن تطول فترة الشعور بالحرقة خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

النوم بعد تناول الطعام مباشرة

يؤدي الاستلقاء أو النوم بعد تناول الطعام مباشرة إلى رجوع الحمض المعدي إلى المريء والشعور بحرقة المعدة.

الإجهاد والتوتر

الضغوط النفسية والعصبية سبب مهم وقوي من أسباب حرقة المعدة أثناء الصيام، ولذلك يساهم القلق والتوتر والإجهاد في الشعور بالحرقة.

د.نجيب صلاح عبد الرحمن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الدولي الحديث

كيف أتخلص من حرقة المعدة وأنا صائم؟

من الأسئلة المهمة جدًا التي تتكرر كثيرًا في رمضان. يمكن التخلص من حرقة المعدة أثناء الصيام بتطبيق النصائح التالية:

تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا وتجنب بلعه.

تحفيز اللعاب بتناول علكة خالية من السكر، وذلك بهدف معادلة الحمض المعدي.قد يساعد مضغ علكة خالية من السكر بعد تناول الطعام على تحفيز إفراز اللعاب، الذي يعمل على معادلة الأحماض المعدية.

تناول الماء بوفرة خلال ساعات الإفطار.

يجب تجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الحمض في المعدة مثل، الحمضيات، والمقليات، والموالح، والأطعمة الحارة، وتلك الغنية بالدهون.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

التحكم في التوتر والإجهاد لتقليل مستويات التوتر والقلق، إذ تؤثر المشاعر السلبية على صحة المعدة، يمكن ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل لتحقيق الشعور بالاسترخاء.

تناول أدوية الحموضة بحسب توصيات الطبيب.

ما هو الانتفاخ ولماذا يزداد خلال رمضان؟

الانتفاخ هو إحساس غير مريح بالامتلاء في البطن، يحدث عادة نتيجة تراكم الغازات في الجهاز الهضمي. ويزداد الانتفاخ خلال رمضان بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة.

أسباب الانتفاخ في رمضان

تعود أسباب الانتفاخ في رمضان إلى:

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف مثل البقوليات دون تدرج.

شرب المشروبات الغازية التي تسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي.

تناول الطعام بسرعة وابتلاع الهواء أثناء الأكل.

الإكثار من الأطعمة المقلية والدهنية التي تبطئ عملية الهضم.

عدم شرب كمية كافية من الماء، مما يؤدي إلى الإمساك وزيادة الشعور بالانتفاخ.

تناول الغذاء المتوازن ومضغ الطعام جيدًا يقي من حرقة المعدة أثناء الصيام

نصائح لتجنب الانتفاخ في رمضان

يمكن علاج الانتفاخ في رمضان بتطبيق النصائح التالية

تناول طعام الإفطار على مراحل

يفضل البدء بتناول التمر مع كوب من الماء، ثم الانتظار 10-15 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

تناول الشوربة والسلطة أولًا لتهيئة المعدة، ثم تناول البروتينات والنشويات.

تجنب شرب السوائل الباردة فور الإفطار لتفادي تقلصات المعدة.

اختيار الأطعمة الصحية

استبدال الأطعمة المقلية بالمأكولات المشوية أو المسلوقة.

تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء الدهنية.

اختيار الكربوهيدرات الصحية مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل.

التقليل من تناول البقوليات أو نقعها جيدًا قبل الطهي لتقليل الانتفاخ.

تجنب العادات الغذائية التي تزيد من الحموضة

تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

تقليل استهلاك المشروبات الغازية والقهوة والشاي بعد الإفطار.

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة.

التقليل من الحلويات الغنية بالسكريات والدهون، واستبدالها بالفواكه الطبيعية.

أفضل وقت للسحور هو قبل الفجر بوقت قصير، وليس في منتصف الليل.

يجب أن يحتوي السحور على مصادر بروتين صحية مثل البيض والزبادي، التي تبقي الشخص ممتلئًا لفترة أطول.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات للمساعدة في تحسين عملية الهضم.

كيف يمكن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في رمضان؟

رمضان فرصة جيدة لتبني عادات غذائية صحية تعزز من صحة الجهاز الهضمي. من خلال تنظيم أوقات تناول الطعام، واختيار الأطعمة الصحية، وتجنب العادات الغذائية الضارة، وشرب كمية كافية من الماء، يمكن تقليل الحموضة والانتفاخ والاستمتاع بصيام مريح.

خلاصة القول

حرقة المعدة أثناء الصيام، والحموضة، ومشاكل الجهاز الهضمي مثل: الانتفاخ، والغازات من الأعراض المزعجة التي يعاني منها الصائمين. يمكن من خلال تغيير السلوكيات الغذائية الخاطئة واستبدالها بغيرها صحيحة، وتناول الأطعمة الصحية، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية التي تزيد من افراز حمض المعدة، وغير ذلك من النصائح التي ذكرت أعلاه أن يتم التخلص من الشعور بالحرقة في رمضان.

مع تمنياتي للجميع بالمعافاة الدائمة والاستمتاع بشهر رمضان المبارك،،،