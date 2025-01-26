انت الأن تتابع خبر الطريقة السليمة للاستفادة من الجوز والبندق!!.. كيفية تحصيل أقصى فائدة غذائية وصحية من هذين المكملين الرائعين..هيفيدوك 100% في نظامك الغذائي اليومي!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المكسرات تعتبر من الإضافات الغذائية المفضلة التي تستخدم في العديد من الأطباق والحلويات، حيث تمنحها نكهة مميزة وجاذبية، بالإضافة إلى كونها مصدرا غنيا بالبروتينات، الألياف، والدهون الصحية. ورغم سهولة تناول المكسرات، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة في اختيارها وتحضيرها قد تؤثر على قيمتها الغذائية وصحة الجسم، في هذا المقال، نقدم لك نصائح عملية لضمان الاستفادة القصوى من فوائد المكسرات، وفقًا لأفضل الطرق في التحضير والاختيار.

التوجيهات الأساسية لاختيار وتحضير الجوز

يعتبر الجوز من المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تدعم صحة الدماغ والقلب، كما يحتوي على فيتامين C والكالسيوم والفوسفور، مما يجعله غذاء متكاملا ولضمان الاستفادة القصوى من الجوز،

يفضل اتباع الخطوات التالية:

إزالة القشرة الخارجية بعناية: حيث قد تحتوي القشرة على مواد ضارة أو غبار، لذا يجب تنظيفها جيدا قبل تناولها.

نقع الجوز في الماء: ينصح بنقع الجوز في الماء لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، للتخلص من المركبات التي تمنع امتصاص العناصر الغذائية.

التأكد من اللون البني: ينبغي تناول الجوز عندما يتحول لونه إلى البني، حيث يكون في أفضل حالاته الغذائية.

النصائح عند اختيار البندق

البندق هو مصدر ممتاز للفيتامينات مثل A وB التي تعزز صحة البشرة والجهاز المناعي، كما يحتوي على الألياف التي تحسن صحة الجهاز الهضمي إضافة إلى ذلك، يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يعزز صحة القلب، ولتحقيق أقصى استفادة من البندق، يجب اتباع النصائح التالية:

اختيار البندق الطازج: يفضل شراء البندق الطازج غير المملح وغير المحمص، وذلك للحفاظ على قيمته الغذائية.

تجنب الإضافات: يجب الابتعاد عن البندق المغطى بالشوكولاتة أو المعالج بالزيوت المهدرجة، حيث يحتوي على سعرات حرارية إضافية ودهون غير صحية.

تأثير المكسرات على الجسم