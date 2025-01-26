هتمسحي التجاعيد بأستيكة!!.. سر أوراق طبيعية في مطبخك تعالج علامات تقدم السن

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رياض - احمد صلاح - في عالم مليء بالمنتجات التجميلية باهظة الثمن، تبقى الوصفات الطبيعية هي الخيار الأفضل للحصول على بشرة صحية ومشرقة، وماسك ورق الغار والنشا هو إحدى الوصفات المذهلة التي تجمع بين فوائد مكونات طبيعية فعّالة، حيث يعمل على شد البشرة، تقليل التجاعيد، وتوحيد لون البشرة، وإذا كنت تبحثين عن طريقة بسيطة وغير مكلفة للعناية ببشرتك، فإن هذا الماسك هو الحل الأمثل لك.

فوائد ماسك ورق الغار والنشا

ورق الغار: يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة، كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في تهدئة البشرة.

النشا: يعمل على تفتيح البشرة، توحيد لونها، وتقليل ظهور البقع الداكنة.

زيت الزيتون وزيت القرنفل: يساهمان في ترطيب البشرة بعمق ومنحها النعومة.

الفازلين الطبي: يحافظ على ترطيب البشرة ويمنع جفافها.

طريقة تحضير ماسك ورق الغار والنشا

المكونات:

3 نقاط من زيت القرنفل.

3 نقاط من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة من النشا.

كوب واحد من مغلي ورق الغار.

خطوات التحضير

في وعاء مناسب، ضعي مغلي ورق الغار والنشا.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى قوام كريمي.

أضيفي زيت الزيتون، الفازلين، وزيت القرنفل واخلطي جيدًا.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا، ثم خزّنيه في الثلاجة في وعاء محكم الغلق.

طريقة استخدام ماسك ورق الغار والنشا

نظفي بشرتك جيدًا باستخدام غسول مناسب.

طبقي الكريم على وجهك بالتساوي.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مذهلة.

فوائد الماسك للبشرة