انت الأن تتابع خبر “نام كويس” .. دماغك في خطر لو بتنام أقل من 6 ساعات لهذا السبب الصادم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - النوم ليس مجرد وقت للراحة، بل هو عملية أساسية للحفاظ على صحة الجسم والعقل. لكن ما الذي يحدث عندما تقل ساعات النوم إلى أقل من 6 ساعات يوميًا؟ تشير الدراسات إلى أن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الدماغ، بل قد يؤدي إلى تغييرات فعلية في شكله ووظائفه.

كيف يؤثر النوم على الدماغ؟

النوم يلعب دورًا حاسمًا في إزالة السموم من الدماغ وإصلاح الخلايا العصبية. أثناء النوم، يقوم الدماغ بتنظيف نفسه من المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن نشاط الخلايا خلال اليوم. عندما يقل النوم عن المستوى المطلوب، تتراكم هذه السموم، مما يؤثر على صحة الدماغ.

التغيرات الفعلية في شكل الدماغ

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم يظهرون تقلصًا في حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بالتفكير والذاكرة. هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى ضعف في القدرة على التركيز واتخاذ القرارات، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

تأثير الحرمان من النوم على الوظائف العقلية

ضعف الذاكرة: يقلل النوم غير الكافي من قدرة الدماغ على تخزين المعلومات الجديدة.

تغيرات المزاج: الحرمان من النوم يجعل الأشخاص أكثر عرضة للقلق والاكتئاب.

ضعف القدرة على اتخاذ القرارات: قلة النوم تؤدي إلى بطء في معالجة المعلومات وصعوبة في التفكير المنطقي.

مخاطر صحية طويلة الأمد

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة بسبب التغيرات في هرمونات الجوع.

كيف نحمي أدمغتنا؟

لضمان صحة الدماغ والوقاية من التغيرات السلبية الناتجة عن قلة النوم، يُنصح باتباع هذه النصائح:

الالتزام بجدول نوم منتظم.

تجنب تناول الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم.

خلق بيئة نوم مريحة وهادئة.

النوم: استثمار في صحة العقل