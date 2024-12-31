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رياض - احمد صلاح -

فوائد الجرجير للشعر لو تعلميها لقمتي بشراءه يومياً، والقيام بتناوله مع كل وجبة، وحقيقة فالجرجير له فوائد جمة ليس للشعر فقط بل للجسم بوجه عام، ويدخل في كثير من الاستخدامات، حيث يتم عمل ماسكات للبشرة للحصول على بشرة ناعمة، كما يعالج البثور وكذلك ظهور التجاعيد المبكرة، والجرجير من الخضروات الورقية (خضراء اللون) ولا تعلم مدى فوائده الجمة.

كثير يسأل عن فوائد الجرجير

للشعر والجسم والبشرة كثيرة، لانه مفيد في العناية بالبشرة، وبالفعل فلا يخلو بيت أو طعام من وجود الجرجير، حيث يستخدم في السلطة وهو من الخضروات التي تؤكل نيئة، ويتم وضعه على بعض المأكولات، كما اكتشف أن له فوائد جمة سواء للجسم بوجه عام أم للشعر خاصة، من خلال عمل غسول به واستعماله على الشعر فهو مفيد للشعر من التساقط ومنع تقصفه بإضافة العسل والليمون إليه والجرجير من الخضروات الورقية، التي يتم أكله نيئا فلا يطبخ، ويدخل في السلطات.

ما هي فوائد الجرجير للشعر

الجرجير له الكثير من الاستخدامات الهامة لفائدة الجسم كله، كما نجد فوائد الجرجير للشعر هامة جدا، حيث أن الاهتمام بالشعر هو أساسي عند النساء جميعا، ولا يختلف إحداهن عن الأخرة، فذلك الشعر الجميل الصحي اللامع حلم لكل امرأة ويمكن استخدام مواد تجميلية صناعية للحصول على نتائج سريعة أو الذهاب إلى الكوافير وهو شئ مهم أيضا لبعض النساء التي لا تستطيع الاهتمام بشعرها في المنزل او أنها لا تعرف الطرق الصحيحة للعناية به.

اعرفي فوائد الجرجير للشعر لمنع التساقط وطريقة استخدامه للجسم والتخسيس

احتواء الجرجير على فيتامينات ومعادن

الجرجير له فوائد متعددة للجسم، فهو يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة والجرجير مفيد جدا لصحة الشعر، وتجدون الكثير من الموضوعات التي تفيد المرأة ومنها فوائد الثوم للشعر واستعماله مع العسل والليمون، ويعمل على علاج تقصف الشعر وتساقطه بسبب ضعف البصيلات ومتوفر في كل مكان وثمنه رخيص جدا ويمكن استخدامه بدون الحاجة لمساعدة أحد.

فوائده للجسم كله

يدخل الجرجير في الأكلات، وله فوائد غذائية كبيرة وصحية، حيث يتضمن قيتامين A، وفيتامين C، وغني بالكثير من المعادن (كالسيوم- حديد- فوسفور- زنك)، ومفيد من علاج بعض الأمراض مثل أمراض القلب والصدر والسكر، ويعمل على منع تساقط الشعر.

كيف استخدم الجرجير على الشعر

هناك الكثير من الاستخدامات للجرير في العناية بالشعر، وذلك بإضافته إلى زيت الزيتون، أو عمل غسول من الجرير، وذلك من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة نقدمها لكم في هذا المقال، فالشعر تاج المرأة لابد من حمايته، من أي اضرار تصيبه او تؤثر في بريقه ولمعانه، وتسبب تقصفه.

غسول الشعر بالجرجير

يمكن استخدام الجرجير كغسول للشعر كل ما تحتاجي إليه هو:

بعض من الجرجير مع الماء

ويتم غليهم

واستخدامه كغسول بعد أن يبرد.

الجرجير مع زيت الزيتون

يتم استخدامه قناع للشعر والتي يعمل علي زيادة كثافته وطوله ويتم استخدامه عن طريق:

إضافة الجرجير مع زيت الزيتون مع عصير ليمونة

وتركه على الشعر لمدة ثلاث ساعات

ثم بعد ذلك يتم غسله

ويكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

عصير الجرجير

وذلك بإضافة جرجير مع تفاحة كبيرة وفلفل اخضر وعود من الكرفس وعصير ليمونة ويتم خلطهم جميعا ويتم شرب كوب كل يوم فهو مفيد

للصحة الجسم والعناية بالشعر.

وهذه أبسط طرق لإستخدام الجرجير والعناية بالشعر وتتخلصي من تقصف الشعر وضعف بصيلاته وتقولين وداعا للتساقط وتحصلي على شعر قوي ولامع وطويل لأنه كما ذكرنا الشعر عنوان الجمال لدى السيدات وبعضهم لا يستطيع دفع مبالغ باهظة في صالات التجميل وغيرها من المراكز.

ما زال البحث عن ما يفيد الشعر والبشرة من منتجات طبيعية، والتي منها طرق عمل صبغات طبيعية للشعر، والتي تعطي لكي اللون البني المفضل لدى الكثير من النساء، وأيضا صبغة اللون الزهبي الأصفر من الزعفران والكركم، والكثير من الفوائد بموقع الزهراء للعناية بالجسم والشعر كاملا، حيث قدمنا لكم كثير من الوصفات الطبيعية للشعر، وخلطات الشعر، وطرق العناية بالبشرة.

تخسيس الجسم بالجرجير

ثبت كذلك أن الجرجير من طرق تخسيس الأرداف وإنقاص الوزن، فله فوائد في التخسيس، فهو يساعد في فقدان الوزن، لاحتوائه على سعرات حرارية تشعرك بالشبع لفترة طويلة، ويسهل تناوله بمفرده أو إضافته للسلطات، ويمكن عمل عصير جرجير، فكوبان من الجرجير يحتويان على حوال 7 سعرات حرارية فقط، لذلك يفضله الكثيرين من أجل إزالة الدهون المتراكمة بالجسم.

أخصائية تغذية (الجرجير يساعد على التخسيس)

أكدت أخصائية تغذية عن أن الجرجير يساعد في التخلص من الوزن الزائد، ومفيد لدى الرياضيين،

فهو له قدرة فائقة في التخسيس، ومن فوائد الجرجير: