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رياض - احمد صلاح - طريقة صبغة شعر بني لو من الصعب عليكي الذهاب إلى مصفف الشعر لتلوين جذور شعرك أو تغطية الشعر الأبيض أو إحياء لونك، فإن التلوين في المنزل هو الحل المناسب لك. اختري لونك جيدًا، وطبقيه جيدًا، واستخدمي العناية المناسبة للحفاظ على لمعانه، سنخبرك بكل شيء عن تلوين المنزل خلال هذه المقالة.

صبغة شعر بني

يمكنك التعرف أيضا طريقة صبغ الشعر بني بمكونات طبيعية، كيف تختار لون الشعر المناسب في المنزل؟ لكى تحققين نجاح، تأكدي من اختيار لونك وفقًا لبشرتك ولونك الأساسي. على سبيل المثال، تجنبي التحول إلى شقراء بلاتينية إذا كان شعرك داكنًا جدًا وبشرتك داكنة. وبالمثل، إذا كانت بشرتك شاحبة وشعر بني فاتح، تفضل الألوان النحاسية والدافئة، مما يعزز البشرة ويعطي أشراقه صحية.

طريقة صبغة شعر بني بالبيت مثل الكوافير بطريقة سهلة ومضمونه 100%

أفضل منتجات تلوين الشعر

ما نوع التلوين الذي تختاره؟ سواء كنت ترغب في إبراز شعرك أو تغيير لونه بشكل جذري، هناك بعض المبادئ التي يجب اتباعها عند اختيار منتج لون شعرك.

تنقسم الألوان إلى ثلاث مجموعات

الألوان الزائلة أو سريعة الزوال، التي تتلاشى في 6 إلى 8 أنواع شامبو، هي الخيار الأمثل لقضاء ليلة في الخارج. لديهم تغطية قليلة (يخفون حوالي 30٪ من الشعر الأبيض) ولا يقومون بتفتيح الشعر أو تغميقه أكثر من اللازم.

تغطي ألوان الشعر ذات الدرجة اللونية (وتسمى أيضًا التجعيد) حوالي 50٪ من الشعر الأبيض. تستمر من 6 إلى 8 أسابيع. إذا كنت تريد حقًا تغيير رأيك بشكل جذري أو أن تظل هادئًا لفترة من الوقت.

صبغات دائمة تعمل على تعديل الصبغة الطبيعية للشعر بشكل دائم بفضل العوامل المؤكسدة والأمونيا. أنها تسمح بتغميق أو تفتيح الشعر بعدة نغمات لأولئك الذين يريدون تغييرًا جذريًا، وهذا لمدة شهرين. إنه الحل المثالي لتغطية جميع أنواع الشعر الأبيض بشكل لا تشوبه شائبة. العيب الوحيد: الجذور، يتم تغطيتها كل خمسة أسابيع.

يمكنك أيضًا استخدام مكونات طبيعية مثل الحناء. كن حذرا في نفس الوقت في استخدامه. في الواقع، إذا كانت هذه الصبغة الطبيعية تحمي الشعر من العوامل الخارجية وتعطيه لمعانًا، فإن الحناء لها قوة تغطية قوية والتي، في حالة حدوث خطأ، لن يتم تصحيحها، حتى مع التلوين الدائم. ولهذا السبب أيضًا، من الضروري التفكير جيدًا بشكل خاص في حماية نفسه أثناء التلوين بالحناء، أو عدم وضع اليدين البرتقالية، أو تلطيخ ملابسك.

كيفية تطبيق لونه؟

تعرفي على طريقة صبغ الشعر بالبيت، لتحقيق النجاح في اللون الخاص بك، ركزي وطبقه المعلومات مع كل تطبيق جديد، قم بإجراء اختبار باللمس قبل ثمان وأربعين ساعة مقدمًا، خلف الأذن، لتجنب أي خطر من الحساسية

كيف تحافظ على لونه

بشكل يومي، حافظي على إشراق لونك من خلال العلاجات الملائمة، المصممة خصيصًا للشعر المصبوغ. هذه إعادة الصباغ، وتقويتها، وترطيبها، وقبل كل شيء تعيد إحياء الظلال بين لونين ولم يتم تلوينها من قبل، وكذلك الأيام التي تلي التجعيد وأخيراً لا تعيد استخدام أداة الخلط من لونك السابق.

ماذا تفعل في حالة فشل الصبغة