"قمته مهدورة!!.. عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، حيث يتميز برائحته المنعشة وطعمه اللذيذ إضافة إلى ذلك، يحتوي الزعتر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين E وB، اللذان يعززان صحة البشرة وجمالها فضلاً عن ذلك، يعزز النحاس والزنك والحديد من صحة البشرة، مما يساعد في الحفاظ على شبابها ونضارتها.
المكونات
للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، يمكن تحضير خلطة الزعتر البري بمكونات بسيطة تحتاج إلى:
- ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف
- وملعقتين كبيرتين من بذور الشمر المطحونة
- ونصف كوب من الماء المغلي
- وعصير نصف ليمونة
أولاً،
- قم بإضافة الزعتر وبذور الشمر إلى وعاء ثم أضف الماء المغلي وعصير الليمون اترك المزيج منقوعاً لمدة 15 دقيقة، ثم قم بتصفيته.
استخدام الخلطة
- يمكنك استخدام الخلطة على البشرة عن طريق تدليكها برفق لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة يعد تنظيف الوجه والرقبة خطوة أساسية قبل تطبيق الوصفة، لذا ينصح باستخدام منتج منظف مناسب لتجنب تهيج البشرة.
- باستخدام هذه الوصفة الطبيعية، ستحصلين على بشرة صحية وجميلة، مع تحسين ملحوظ في مظهر البشرة وتقليل مشاكل مثل حب الشباب والتجاعيد جربي هذه الخلطة اليوم وتمتعي بفوائد الزعتر وبذور الشمر الرائعة!