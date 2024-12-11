لكل مرحلةٍ وظيفتها وأهميتها: تعرفي معنا على مراحل الدورة الشهرية الأربع

من بين المسائل الصحية المختلفة التي تمرَ بها المرأة طيلة حياتها، تبقى الدورة الشهرية الشغل الشاغل، والموضوع الذي يحوز أكبر قدرٍ من الاهتمام والرعاية، وحتى القلق.

وبتعريف موقع وزارة الصحة السعودية، فالدورة الشهرية دوت الخليج الدورة الهرمونية الشهرية التي يمرَ بها جسم الأنثى للتحضير للحمل؛ وتُعرَّف زمنيًّا بأنها الفترة من بداية اليوم الأول لنزول دم الحيض من دورة واحدة إلى اليوم الأول من نزول دم الحيض من الدورة التالية. غالبًا ما يكون متوسط الدورة الشهرية حوالي 28 يومًا؛ وخلال الدورة الشهرية تزداد سماكة بطانة الرحم استعدادًا للحمل، وعند عدم حدوث حمل تبدأ مستويات هرمون الإستروجين والبروجسترون في الانخفاض مما يؤدي إلى إخبار الجسم ببدء الدورة الشهرية.

تبدأ الدورة الشهرية عند الفتيات الصغار عادةً بعد حوالي عامين من بدء نمو الثديين، وتستمر مدة الدورة ما بين 2- 7 أيام، كما يميل تدفق الدم إلى أن يكون أكثر غزارةً في اليوم الأول والثاني.

كما تختلف مدة وأعراض وحدة الدورة الشهرية بين أنثى وأخرى، فإن الدورة الشهرية تمرَ أيضًا بأربع مراحل مختلفة؛ لكل مرحلةٍ منها تسميتها وخاصيتها ومهامها، وكذلك أعراضها والوقت الذي تبقى فيه. ولا ننسى بالطبع ماذا يحصل مع هرمونات المرأة الأنثوية خلالها، وهو ما نتعرف عليه سويًا مع الدكتور سليم رمضان؛ أخصائي طب أمراض النساء والولادة في مستشفى ريم أبوظبي.

فلتكن هذه المقالة مساحتنا الخاصة عزيزتي، للتعرف أكثر على هذه الدورة التي تلازمنا منذ سن البلوغ وحتى انقطاع الطمث. فلتكن فرصتنا لتعليم وتثقيف بناتنا وأخواتنا وصديقاتنا، على ما تمرَ به كل واحدةٍ منهنَ كل شهر، وما ينبغي لهنَ فعله لتقليل أو تخفيف حدة هذه المراحل.

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الدكتور سليم رمضان أخصائي طب أمراض النساء والولادة في مستشفى ريم أبوظبي

مراحل الدورة الشهرية: أربع مراحل مختلفة

قبل الدخول في عالم الدورة الشهرية ومراحلها المختلفة، لا بدَ من الإضاءة ولو بشكلٍ سريع على مسألة التبويض، والتي تتمحور حولها الدورة الشهرية لدى جميع النساء.

وتحدث الإباضة عندما يُطلِق المبيض بويضةً، بحيث يمكن تخصيبها بالحيوان المنوي من الرجل لإنجاب طفل؛ ويمكن أن تعيش الحيوانات المنوية للرجل لمدة 3 إلى 5 أيام داخل الأعضاء التناسلية للمرأة، فيما تعيش بويضة المرأة لمدة 12 إلى 24 ساعة فقط بعد خروجها من المبيض.

خلال شهرٍ كامل، تمرَ دورة المرأة الشهرية بأربع مراحل مختلفة؛ ليس فقط في التسمية، وإنما أيضًا في مدتها ووظيفتها والمضاعفات التي تنجم عنها. ويُطلعنا الدكتور رمضان على هذه المراحل كما يلي:

مرحلة الحيض (Menstrual Phase): مدة هذه المرحلة بين 3-7 أيام؛ تشهد خلال الهرمونات الأنثوية انخفاضًا في هرموني الإستروجين والبروجستيرون، مما يؤدي إلى تساقط بطانة الرحم وحدوث النزيف. ما يعني أن وظيفة هذه المرحلة دوت الخليج التخلص من البطانة غير المُستخدمة.

قد تكون لديكِ بعض من الأعراض الدالة على بدء مرحلة الحيض، والتي تتضمن التشنجات؛ ألم أسفل الظهر؛ طراوة الثديين؛ الشعور بالانتفاخ؛ التهيَج وتقلَبات المزاج؛ الصداع والتعب.

المرحلة الجُرَيبية (Follicular Phase): مدة هذه المرحلة تبدأ من اليوم الأول للدورة حتى الإباضة (حوالي 13-14 يوماً). وفيها يرتفع هرمون الإستروجين، ويتم تحفيز هرمون FSH لتطوير البويضات داخل المبيض. وظيفة هذه المرحلة الأساسية: تحفيز نمو البويضات وإعداد بطانة الرحم.

تحث منطقة ما تحت المهاد (Hypothalamus) الموجودة في الدماغ الغدة النخامية لإطلاق الهرمون المُنبه للجُريب (FSH - Follicle - stimulating hormone). ويُحفَز الهرمون المُنبه للجُريب بدوره المبيضين، لتكوين أكياسٍ صغيرة تُسمّى الجُريبات (ومن هنا جاءت تسمية هذه المرحلة) بحيث تحتوي كل منها على بويضةٍ غير ناضجة.

تنضج البويضة الأكثر صحة، ويتم التخلص من باقي الجُريبات مرةً أخرى في الجسم. ويُطلق الجسم هرمون الإستروجين الإضافي بعد نضج الجُريب الذي يُحفَز تكاثف وزيادة سمك بطانة الرحم، ممّا يوفر العناصر الغذائية اللازمة للبويضة المُلقحة.

مرحلة الإباضة (Ovulation Phase): مدة هذه المرحلة يومٌ واحد تقريبًا، وتحدث عادةً في منتصف الدورة (اليوم 14). تشهد الهرمونات خلالها زيادةً كبيرة في هرمون LH، ما يؤدي إلى إطلاق البويضة الناضجة من المبيض. ما يعني أن وظيفتها دوت الخليج تجهيز البويضة للإخصاب؛ بحيث يتم توجيه البويضة إلى قناة فالوب ثم نحو الرحم بواسطة حركة الأهداب، ويُعدَ العمر الافتراضي لبقاء البويضة حيّةً حوالي 24 ساعة فقط. وفي حال ما لم تلتقِ بالحيوانات المنوية خلال هذا الوقت، فإنها تموت.

مدة هذه المرحلة يومٌ واحد تقريبًا، وتحدث عادةً في منتصف الدورة (اليوم 14). تشهد الهرمونات خلالها زيادةً كبيرة في هرمون LH، ما يؤدي إلى إطلاق البويضة الناضجة من المبيض. ما يعني أن وظيفتها دوت الخليج تجهيز البويضة للإخصاب؛ بحيث يتم توجيه البويضة إلى قناة فالوب ثم نحو الرحم بواسطة حركة الأهداب، ويُعدَ العمر الافتراضي لبقاء البويضة حيّةً حوالي 24 ساعة فقط. وفي حال ما لم تلتقِ بالحيوانات المنوية خلال هذا الوقت، فإنها تموت. المرحلة الأصفرية (Luteal Phase): مدتها من الإباضة حتى بداية الدورة التالية (14 يومًا)؛ وفيها يرتفع هرمون البروجستيرون لتثبيت بطانة الرحم إذا حدث الحمل. وفي حال عدم حدوث الحمل، ينخفض البروجستيرون والإستروجين. الوظيفة: دعم احتمالية الحمل أو الاستعداد للدورة الجديدة.

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تشمل خطوات المرحلة الأصفرية من مراحل الدورة الشهرية ما يأتي:

لا بد من العلم بأن كافة الهرمونات التي تعمل خلال الدورة الشهرية المعتادة لكل امرأة، لها دورٌ مؤثر في هذه الدورة بشكلٍ أو بآخر.

يشرح لنا الدكتور رمضان كيفية عمل هذه الهرمونات على الشكل التالي:

الإستروجين: يساعد في نمو بطانة الرحم وتحفيز الإباضة.

البروجستيرون: يحافظ على بطانة الرحم في حالة جهوزية تامة لاستقبال البويضة المُخصبة.

FSH (الهرمون المُنشط للجُريب): يُحفز نمو البويضات.

(الهرمون المُنشط للجُريب): يُحفز نمو البويضات. LH (الهرمون اللوتيني): يُحفز الإباضة.

وتعمل هذه الهرمونات بتوازنٍ دقيق، يتحكم فيه الدماغ من خلال الغدة النُخامية.

أما الهرمونات التي تؤثر على الدورة الشهرية، فهي الإستروجين؛ البروجستيرون؛ التوستوستيرون (بمستوياتٍ منخفضة)؛ البرولاكتين (قد يؤثر على انتظام الدورة إذا ارتفع)، وهرمونات الغدة الدرقية .

أهمية تتَبع الدورة الشهرية

هذا ما يؤكد عليه أخصائي طب أمراض النساء والولادة في مستشفى ريم أبوظبي، لكل سيدةٍ وأنثى، لأسبابٍ عدة؛ يُلخَصها في النقاط الآتية:

فهم جسمكِ: بغية تحديد موعد الإباضة والدورة القادمة.

اكتشاف المشكلات الصحية: مثل عدم انتظام الدورة أو فترات نزيفٍ غير طبيعية.

التخطيط للحمل: تحديد أيام الخصوبة.

التعامل مع الأعراض: مثل آلام الدورة أو التقلبات المزاجية؛ وقد تكون هذه النقطة الأهم لكل منا، كونها لا تؤثر على مزاجنا فقط وإنما على إنتاجيتنا وتعاطينا مع المجتمع من حولنا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

لا داعي لاستشارة طبيبتك النسائية في كل مرة تعانين فيها من بعض الأعراض الحادة للدورة أو اضطرابٍ في الحالة المزاجية والتعب وغيرها؛ فهذه كلها أمورٌ متوقعة ولا تستدعي القلق.

لكن استشارة الطبيب تصبح ضروريةً في الحالات التالية:

إذا كانت الدورة غير منتظمة لفترة طويلة.

إذا كان النزيف شديدًا جدًا أو مؤلمًا بشكلٍ غير طبيعي.

إذا توقفت الدورة دون سبب (غير الحمل).

ظهور أعراضٍ مثل نمو الشعر الزائد أو حب الشباب الشديد.

الشعور بإرهاقٍ غير مُبرر أو تغيراتٍ مزاجية حادة.

لا شك في أن لديكِ بعض الأسئلة الشائعة حول الدورة الشهرية، تحبين الحصول على إجاباتٍ طبية ومطمئنة بشأنها؛ وقد نقلناها إلى الدكتور رمضان الذي أجاب عليها برحابة صدر..

تحسين الغذاء من الحلول الأمثل لتخفيف حدة الدورة الشهرية

ما دوت الخليج أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية؟

تتعرض بعض النساء لعدم انتظامٍ في الدورة الشهرية جراء أسبابٍ عدة؛ دوت الخليج تغيراتٌ هرمونية، التوتر، فقدان أو زيادة الوزن، ومشكلات الغدة الدرقية.

هل يمكن الحمل أثناء الدورة؟

هذا أمرٌ نادرٌ جدًا، لكنه ممكن في حالاتٍ معينة.

هل تؤثر التمارين الرياضية على الدورة؟

نعم، فالتمارين الشديدة قد تُسبَب اضطراباتٍ في مجريات الدورة.

ما دوت الخليج العلاجات الأفضل لتخفيف آلام الدورة؟

مُسكنات الألم، الكمادات الدافئة، أو إحداث تغييراتٍ في النظام الغذائي دوت الخليج الحلول الأمثل لتخفيف آلام الدورة.

هل يؤثر النظام الغذائي على الدورة؟

نعم؛ فنقص الفيتامينات أو سوء التغذية قد يؤثر على انتظامها.

في الخلاصة؛ فإن التوعية بدورتكِ الشهرية ومعرفة كافة مراحلها وما يمكن أن تشهديه خلالها، سوف يساعدك في الحفاظ على صحتكِ والتعامل مع أي اضطراباتٍ بشكل أفضل. لذا لا تتواني عزيزتي عن تثقيف نفسكِ وبناتكِ وصديقاتكِ حول كافة المعلومات المتعلقة بالدورة الشهرية؛ وتحدثي مع طبيبتكِ النسائية حول مجمل هواجسكِ ومخاوفكِ بخصوص الدورة، كي تكوني على بينةِ واطلاع، وبالتاكيد تحضَر، لما يمكن أن تمري به خلالها من مضاعفات جسدية ونفسية.