انت الأن تتابع خبر الوصفة الأقوى في تفتيح البشرة فقط استعملي النشا بهذه الطريقة وشوفي النتائج بنفسك !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم المرأة بشكل لا يمكن تخيله عن صحة البشرة من خلال النظر في كل المستجدات التي تطرأ عليها مطلع كل يوم حيث أن وجود مرآة في أي مكان سوف يجعلها تنظر للحالة التي عليها بشرتك لا محالة وهو تصرف سليم من أجل الوقوف على اي تغيير غير محبب بها والتعامل معه سريعا قبل أن يكون لها أثار جانبية خطيرة ومن ضمن الرغبات التي تريدها المرأة هي أن تحصل على بشرة فاتحة بيضاء وذلك من الممكن أن يتم من خلال استعمال الوصفات التجميلية المميزة والتي سنشرح إحداها من خلال ما يلي من سطور

مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الحليب.

بضع قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقه صغيره من عسل النحل.

نصف ملعقه من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة