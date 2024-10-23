سلاحكِ السري لمكافحة الأمراض.. إليكِ فوائد القسطّ الهندي مع الحبة السوداء

القسط الهندي نبات ينتمي إلى الفصيلة القسطيّة، ويتسم بنكهته اللاذعة، وشكله الذي يشبه العيدان الخشبية، وأصوله ترجع إلى شبه جزيرة الهند، ودول الشرق الأوسط، ويعرف بأسماء عدّة؛ كالقسط البحري، والعود البحري، ويستخدم كشراب، ودهون، ومسحوق، وجذور في التخفيف من أعراض الأمراض والمشكلات الصحية، وفي صناعة المراهم الطبية والجمالية، وفي صناعة العطور.

أما الحبة السوداء فتنتمي إلى الفصيلة الحوذانية، وتتسّم بساقها المُنتصب، وببذورها المُسننة، وأوراقها الدقيقة، وبفصوصها العميقة، أصولها تعود إلى شبه الجزيرة العربية، ودول المشرق العربي، وبلاد المغرب العربي، وإيران، والهند، وباكستان، وتعرف بعدة أسماء؛ كحبة البركة، وشونياز، والكمون الأسود، والقزحة، والكراوية السوداء.

ولمزيد من المعلومات عن فوائد القسط الهندي مع الحبة السوداء، لتعزيز صحتكِ العامة ببشكل طبيعي وفعّال؛ تتبعّي السطور القادمة عببر موقع "دوت الخليج" للاستفادة منها معًا، بناءً على توصيات استشاري الطب البديل الدكتور شكري عمرو من القاهرة.

فوائد القسطّ الهندي لتحسين صحة المرأة

تعرفي إلى فوائد القسط الهندي لصحة المرأة

وبحسب دكتور شكري، يُعتقد أن للقسط الهندي العديد من الفوائد لصحة المرأة؛ ورغم أنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، إلا أن استخداماته ضمن المشروبات الصحية على مدار اليوم؛ تحقق الفوائد التالية:

يُنظم مستوى السكر في الدم.

يُقوي جهاز المناعة.

يُسكن آلام العضلات.

يُدر البول. يطرد الغازات.

يُعقم الجروح.

يُعزز القدرة الجنسية.

يُزيل رائحة الفم الكريهة.

يزيل الهالات السوداء الموجودة حول العينتين.

يُغذي البشرة جيدًا، ويجعلها نضرة وحيوية، ويعالج البقع الداكنة والحبوب.

فوائد الحبة السوداء لدعم صحة المرأة

فوائد الحبة السوداء فعالة لدعم صحة المرأة

وتابع دكتور شكري، من ناحية أخرى، لا تقل فوائد الحبة السوداء أهمية عن فوائد القسطّ الهندي السالفة الذكر؛ لتعزيز صحة المرأة ومكافحة الأمراض المتنوعة، كونها تُحقق الفوائد التالية:

تُعزز مناعة الجسم.

تُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تخلص الشعر من القمل والسيبان.

تُساهم في تعزيز قدرة الكلى على أداء وظائفها المختلفة.

تعمل على خفض مستوى الدهون المتراكمة في الجسم.

تُحسن صحة الجهاز الهضمي وتُقلل من الالتهابات والأعراض المرافقة لها.

فوائد القسطّ الهندي مع الحبة السوداء للمرأة

فوائد القسط الهندي مع الحبة السوداء سلاحكِ السري لمكافة الأمراض على مدار العام

ووفقًا للدكتور شكري، ينصح المتخصصون في مجال الطب التكميلي أو الطب البديل بمزج كميات محددة من مسحوق القسط الهندي والحبة السوداء، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من خصائص كل منهما في التخفيف من بعض الحالات الصحية للمرأة، وذلك بفضل التركيبة الطبيعيّة المميزة لكل من هذه العناصر؛ علماً أن القسط ّالهندي أو كما يُطلق عليه في علميًا (Costus) هو أحد أهم النباتات القسطية التي تندرج تحت خانة الزنجبيليات، بينما تعد الحبة السوداء أو كما يطلق عليها حبة البركة من النباتات التي تنتمي للفصيلة الحوذانية، ونظرًا لأهمية كل منهما، دمجهما معًا سيحقق الفوائد التالية:

يُساهم استخدام مزيج القسط الهندي مع الحبة السوداء وإضافة العسل إليه في التخفيف من بعض الحالات الصحيةالمرتبطة ببعض الأمراض الجلدية كالصدفية والإكزيما.

تُساعد فوائد القسطّ الهندي مع الحبة السوداء على تنظيم مستويات السكر في الدم خاصة للنساء اللواتي يُعانين من مرض السكري.

يُحسن خليط القسطّ الهندي مع الحبة السوداء من صحة الجهاز الهضمي، ويُقلل من أعراض بعض الاضطرابات الهضمية كالإمساك، وعسر الهضم، وغيرها.

يُحسن مسحوق القسطّ الهندي مع الحبة السوداء من صحة البشرة، ويعطيها نضارة وإشراقة مميزة.



يعمل مزيج القسطّ الهندي مع الحبة السوداء على التخفيف من اضطرابات الدورة الشهرية.

يعمل مزيج القسطّ الهندي مع الحبة السوداء على التخفيف من اضطرابات الدورة الشهرية. يُساهمان في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الاضطرابات الهضمية المختلفة.



الجدير بالذكر، أن هذا المزيج ليس مناسبُا للنساء الحوامل، وخصوصًا في مراحل الحمل الأولى؛ كونه يزيد احتمالية الإجهاض، كما ويتفاعل بصورة سلبية مع الأدوية المضادة لتخثر الدم، ويزيد من سيلان الدم، مما يشكل خطورة على صحة المرأة

كيف تُستخدم فوائد القسط الهندي مع الحبة السوداء؟

أشار دكتور شكري، إلى أنه يُمكن استخدام هذا الخليط للحصول على الفوائد المرجوة من خلال مزج 10 غرامات من مسحوق جذور نبات القسط تحديدًا، مع 10 غرامات من حبة البركة، وكمية مناسبة من العسل، مع الحرص على خلط المكونات مع بعضها البعض حتّى تتفاعل جيدًا، وتطبيق المزيج فوق المناطق المُصابة، وتكرار العمليّة للحصول على أفضل نتائج ممكنة. وذلك بخلاف طرق الاستخدام التالية:

الطريقة الأولى:

أضيفي 25 غرامًا من القسط البحري و 100 غرام من مسحوق الحبة السوداء، وتناولي الخليط بعد تناول وجبة الإفطار، وملعقة صغيرة بعد تناول العشاء.

الطريقة الثانية:

تناولي في الصباح الباكر كوبًا من الماء المغلي مع ملعقة صغيره من القسط الهندي، وفي المساء تناولي كوبًا من الماء المغلي مع ملعقة صغيرة من القسط الهندي، وقبل النوم تناولي كوبًا من الماء المغلي مع ملعقة صغيرة من القسط الهندي والحبة السوداء.

فوائد القسط الهندي مع العسل والحبة السوداء

وأخيرًا، تطرق دكتور شكري إلى أبرز فوائد القسط الهندي مع العسل والحبة السوداء؛ وذلك على النحو التالي:

العسل مفيد لتعزيز صحة المرأة مع فوائد القسط الهندي والحبة السوداء

تُساهم في علاج أمراض الجهاز التنفسي

وُجد أن تناول الحبة السوداء يوميًا عن طريق الفم يُحسن وظيفة الرئة، ويجعلها مقاومة للأمراض، كما أنه يُخفف بعض الأعراض المرضية مثل: "الصفير، والسعال". أما بالنسبة للعسل فقد وجدت دراسة قدرته على تخفيف حدة السعال بفعالية تُشبه فعالية الأدوية المعالجة لهذا العرض؛ كما أن هناك احتمالية بأن القسط ّالهندي يُساهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي.

تُحسن مستويات السكر في الدم

الحبة السوداء والعسل كلاهما مُساهم جيد في تحسين مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح مريضات السكري بتناولهما بكميات معتدلة.كذلك أوجدت أوراق القسط الهندي نتائج جدًا جيدة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.

تُعزز صحة الجهاز الهضمي

قد يُساهم كل من العسل والحبة السوداء في زيادة قوة الجهاز الهضمي، وحمايته من الاضطرابات المتعددة، مثل: "الإسهال المرتبط بالتهاب المعدة والأمعاء، والانتفاخ، وآلام المعدة".أما القسط الهندي فقد يُساهم في التخلص من الديدان الخيطية.

تُعالج بعض الأمراض الجلدية

خلط العسل مع مسحوق الحبة السوداء وكذلك مع القسط الهندي قد يُساهم تطبيقه على الجلد في تحقيق الفوائد التالية:

تخفيف حدة الأكزيما.

تسريع التئام الجروح.

تحسين نضارة البشرة.

تخفيف الطفح الجلدي.

فوائد القسط الهندي مع العسل والحبة السوداء لم تنتهِ، إذ يُعتقد أنها قد تُساهم في علاج كل مما يأتي: