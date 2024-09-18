كريم البنجر السحري لتوريد البشرة وتفتيحها وإزالة الجلد الميت الوصفة هترجعك بنت 20 سنة

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة من أكثر الأمور التجميلية التي تهتم بها معظم الفتيات وذلك من أجل الحصول على بشرة ناعمة ومتفتحة ووردية اللون إلى حد ما وذلك من أجل الحصول على مظهر جذاب ويعد البنجر من أهم الأشياء الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في إنتاج كريم تفتيح وتوريد البشرة، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام البنجر في إنتاج كريم تفتيح البشرة وتوريدها.

كريم البنجر السحري لتوريد البشرة وتفتيحها

يعد نبات البنجر أحد أنواع النباتات الدرنية الجذرية وهناك العديد ومن الأسماء التي يمكن أن نطلقها على البنجر ومن أهمها الشمندر ومن أهم استخداماته صناعة مواد غذائية، كما إن نبات البنجر يتكون من ألياف وماء ورماد ويحتوي على عدد جيد من أنواع السكريات مثل سكر الجلوكوز والفركتوز كما أنه يحتوي على كم جيد من الأحماض ولا سيما الأحماض الأمينية والأحماض العضوية

البنجر من النباتات المفيدة جداً للبشرة حيث أن به مستخلصات مغذية للبشرة ومقوية لها حيث يقضي على حب الشباب والبثور الموجودة في البشرة ويعمل على القضاء على التهابات البشرة ويقضي على الرؤوس السوداء ومن أهم النباتات الخاصة بتجميل البشرة، ولذل هناك الكثير من الشركات التي تعمل بمجال التجميل على استخدامه في عمل منتجاتها المغذية للبشرة.

تحضير كريم البنجر لتوريد البشرة وتفتيحها

يمكننا التعرف على طريقة تحضير كريم البنجر لتوريد البشرة التي تعمل على تفتيح البشرة وتغذيتها لدرجة من خلال التعرف على الخطوات التالية:

أولا: يتم إحضار نصف قطعة من نبات البنجر ومن ثم يتم تقشيرها وبشرها ومن ثم يتم الحصول على سائل المبشور

ثانيا: وبعد الحصول على هذا السائل يتم إضافة مقدار من النشا والحليب البودرة له ويتم مزجهم بشكل جيد

ثالثا: ثم بعد ذلك بوضع هذا المزيج على الوجه ويتم تدليكه جيدا بحيث يشمل كل أجزاء الوجه حتلا الشفايف.

رابعا: ويترك لمدة ربع ساعة قبل أن يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وبعد تجربة هذه الوصفات الطبيعية لعدة مرات بالضرورة سنلاحظ تفتيح البشرة وتوريدها وتوريد لون الشفايف مما يضيف درجة عالية من الجاذبية والجمال للفتاة.