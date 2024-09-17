انت الأن تتابع خبر ملعقة الفازلين المعجزة عند وضعه قبل النوم لبشرتك وجسمك وشعرك اتحداكي ان لم تصبحي ملكة جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفازلين من اعظم المواد التي لها استخدامات كثيرة في الجسم والبشرة والشعر، الفازلين غني بمجموعة كبيرة من المكونات التي تسهم في علاج مشاكل الشعر والجلد والجسم، يعتبر الفازلين منتج طبيعي يمكنك صنعه في المنزل من خلال الشمع وزيت اللوز، لا يخلو أي منزل من الفازلين.

استخدامات الفازلين للشعر

الفازلين من المواد التي تعددت استخداماته سواء كان للشعر أو للبشرة فهو يتميز بفوائده المتعددة للشعر فهو يساعد في نعومة الشعر ولمعانه وتطويل الشعر، وايضًا البشرة، فهو يدخل في العديد من الوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة، وايضًا نعومتها، وايضًا يساعد في التخلص من الشعر الزائد من الجسم، فإن كريم الفازلين أصبح لا غنى عنه في كل بيت.

يستخدم الفازلين كمرطب عام للشعر من خلال فرد طبقة من الفازلين علي جميع أجزاء الشعر قبل تمشيطه.

الفازلين مقوي عام للشعر يمنع تساقط الشعر ويمنحنه قوة ولمعان.

يستخدم الفازلين في تعزيز انبات الشعر وتطويله وتغذيته من جذوره.

خلطة الفازلين لتطويل الشعر

المكونات:

اربع معالق من الفازلين.

ثلاث معالق زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نضع الفازلين علي زيت جوز الهند ونقوم بفرد علي جميع اطراف الشعر ثم بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر لمدة ثلاث دقائق.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

خلطة الفازلين لتبييض الوجه

المكونات:

معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير:

في طبق نظيف نضع معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من النشا.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نضع الخلطة علي الوجه ككريم مسائي.

في الصباح نشطف الوجه بالماء الفاتر.

كريم الفازلين والنشا وماء الورد

نقوم بخلط 2 ملعقة من النشا مع معلقة كبيرة من الفازلين ونضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس، والقوام الخاص بهذا الماسك يكون مثل الكريم تماما بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بتمرير قطعة من الثلج على الوجه وقبل الذهاب للنوم نضع هذا الكريم وسوف تندهشي من النتيجة.

استخدامات الفازلين للجسم

يستخدم الفازلين في أغراض كثيرة للجسم من اهما:

مرطب عام لجميع أجزاء الجسم وخاصة المناطق الحساسة.

دهان للجروح والحروق.

يسهم بشكل كبير في عملية التئام الجروح والخدوش حيث يساعد علي تكوين والتئام طبقات الجلد في وقت سريع.

يستخدم الفازلين كملطف للجلد بعد عملية إزالة الشعر.

من اعظم استخدامات الفازلين يعزز من توحيد لون الجلد وخاصة لون جلد المناطق الحساسة.

يستخدم الفازلين كمقشر للجلد الميت عن طريق فرد طبقة من الفازلين علي المنطقة المراد تقشيرها لمدة ساعة ثم شطف المنطقة بماء ساخن.

يستخدم الفازلين لتقليل الألم اثناء إزالة الشعر الزائد من الجسم.

خلطة الفازلين والسكر لتقشير الجسم

يعد الفازلين من الأشياء التي تتواجد في جميع المنازل و البيوت، ولكن الكثيرون يجهلون استخداماته، حيث ان الفازلين مكون أساسي في العديد من أدوات التجميل الشهيرة العالمية، فازلين مساعد قوي في تغذية البشرة، وإعطاء البشرة نعومة وحيوية، فإذا كان لديك فازلين قومي بتجربة الطرق الآتية لكي تحصلين على بشرة ناعمة ومتألقة.

المكونات:

خمس معالق من الفازلين.

ثلاث معالق من السكر الخشن.

طريقة التحضير: