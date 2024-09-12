سر بشرة بنات الجامعة.. كريم ترطيب يحل مشاكل بشرتك في غمضة عين مش هتحتاجي لفلتر تاني.. طريقة الاستخدام!!

انت الأن تتابع خبرسر بشرة بنات الجامعة.. كريم ترطيب يحل مشاكل بشرتك في غمضة عين مش هتحتاجي لفلتر تاني.. طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة كريم نيفيا للتفتيح الحل السحري للتصبغات وتوحيد لون البشرة، تعد مشكلة التصبغات والبقع الداكنة في البشرة من أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من الفتيات، سواء كانت على الوجه أو في مناطق أخرى من الجسم مثل الكوع والركب، إذا كنت تعانين من هذه المشكلة، فإن وصفة كريم نيفيا الأزرق للتفتيح قد تكون الحل الأمثل لك، فهو يتميز بخصائصه الفعالة في ترطيب البشرة وعلاج التصبغات بفضل احتوائه على حمض الستريك الذي يساعد في حماية البشرة من الالتهابات وتفتيح لونها بشكل ملحوظ.

مكونات وصفة كريم نيفيا للتفتيح

لتحضير وصفة كريم نيفيا للتفتيح، تحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من كريم نيفيا الأزرق.

فنجان صغير من البن المطحون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وصفة كريم نيفيا للتفتيح

1. احضري عبوة كريم فارغة ونظيفة.

2. اخلطي فيها القهوة وكريم نيفيا جيداً حتى يتجانس الخليط.

3. أضيفي زيت الزيتون والزبادي، ثم امزجي المكونات معاً.

4. أضيفي عصير الليمون إلى الخليط، واستمر في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

طريقة استخدام وصفة كريم نيفيا للتفتيح

1. اغسلي وجهك باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم استخدمي التونر.

2. وزعي الكريم بالتساوي على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

3. اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر.

4. استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.