انت الأن تتابع خبر دلعي جوزك اخر دلع..قناع لتخلص من عيوب البشرة وتجديد خلاياها لتصبح نضرة ومشرقة.. طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفضل طريقة لعمل ماسك البقلة للبشرة وتألقها، وتعتبر البقلة، أو الرجلة، واحدة من أهم الأعشاب البرية ذات القيمة الغذائية العالية، وتستخدم على نطاق واسع في العناية بالبشرة. تحتوي البقلة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، منها فيتامين A الذي يساهم في علاج التهابات الجلد وإزالة التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس، كما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يمنح البشرة مظهرا نضراً وصحيا.

مكونات ماسك البقلة للبشرة

للحصول على أفضل النتائج ولتعزيز صحة ونضارة البشرة، يمكنك تحضير ماسك البقلة باستخدام المكونات التالية:

نصف كوب كبير من نبات البقلة (الرجلة).

نصف كوب كبير من الماء الفاتر.

قطعة من القطن.

طريقة تحضير ماسك البقلة

1. اطحن البقلة حتى تصبح مسحوقا ناعما خالياً من التكتلات.

2. أضف الماء الفاتر إلى مسحوق البقلة، وامزج الخليط جيداً حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.

3. نظف وجهك جيدا باستخدام الماء الفاتر، ثم اغسله وتجفيفه بلطف.

4. استخدم قطعة من القطن لتوزيع الماسك بلطف على الوجه والرقبة، مع التركيز على المناطق التي تعاني من التصبغات.

5. اترك الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة، خاصة إذا كانت هناك تصبغات تحتاج إلى عناية إضافية.

6. اشطف وجهك بالماء الفاتر، واستخدم غسولاً مناسباً لنوع بشرتك.

7. جفف وجهك بلطف باستخدام فوطة ناعمة.