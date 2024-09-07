انت الأن تتابع خبر أعجوبة من الأعاجيب .. اكتشاف كنز ثمين داخل قشور الموز تجني منه ذهبا .. من هنا وجاي اوعي ترميه تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - “فكرة 500 جنيه”… استخدمي قشور الموز واستفيدي منها بدلا من التخلص منها!! يعتبر الموز واحدا من ألذ الفواكه نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات الأساسية، مما يجعله عنصرا أساسيا في العديد من المنازل ومع ذلك، غالبا ما تقوم الأمهات بالتخلص من قشور الموز بعد تناوله لذا نود عبر موقعنا “دوت الخليج” أن نقدم لك طريقة للاستفادة من قشور الموز بدلا من رميها، وسنوضح لك التفاصيل الكاملة من خلال السطور التالية في هذا المقال تابعينا.

مكونات وصفة قشور الموز

ازدادت عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص حول فوائد واستخدامات قشور الموز، حيث تحتوي قشور الموز على فوائد عديدة تتعلق بالبشرة والشعر والصحة وغيرها سنعرض لكم في السطور القادمة مكونات وصفة قشور الموز للشعر، حيث تحتاج إلى

مكونات بسيطة ومتوفرة في كل المنازل وهي كالتالي:

قشور موزة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كوب كبير من الحليب.

طريقة تحضير وصفة قشور الموز: