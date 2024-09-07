انت الأن تتابع خبر "معجزة ربانية".. عشبة النعناع مع ورق الغار للقضاء على دهون البطن وشد الترهلات خلال أسبوع واحد فقط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يساعد مشروب النعناع مع ورق الغار على حرق دهون الأرداف والكرش في وقت قياسي بدون رياضة ولا تعب في الأنظمة الغذائية والتحكم في زيادة الوزن، ذلك سوف نقوم بتوضيح وصفة النعناع مع ورق الغار للتخسيس من خلال دوت الخليج تابعونا.

وصفة النعناع مع ورق الغار لحرق الدهون

تتمثل المكونات وطريقة التحضير لشد وتناسق الجسم فيما يلي:

المكونات

3 ورقات من ورق الغار.

ماء مغلي.

عسل نحل.

أوراق نعناع طازجة.

طريقة التحضير

إحضار كوب به ماء مغلي ونضع فيه ورق النعناع وورق الغار، ثم يغطى الكوب حتى لا تتطاير الزيوت الطيارة.

حتى يصبح فاترًا ثم يشرب قبل النوم بساعة، ويفضل شرب المشروب صباحًا ومساءً للحصول على نتائج أفضل.

فوائد مشروب النعناع مع ورق الغار

مشروب النعناع مع ورق الغار يساعد في التخلص من الوزن الزائد، حيث توجد فوائد عديدة أخرى لهذا المشروب تتمثل في الآتي: