كنز من كنوز علي بابا: عشبه لو علمت النساء بمنافعها لتطويل الشعر وتكثيفه لاشتروها بالذهب ... تطويل الشعر فى ليله واحده!! مش هتصدق النتيجة المبهرة؟

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رياض - احمد صلاح - تتطلع جميع الفتيات دائمًا إلى الحصول على شعر ناعم وطويل، ويعد الشعر الطويل حلمًا لكل فتاة تحاول الفتيات شراء العديد من المنتجات والمواد الكيميائية التي تساعد على تطويل الشعر، ولكن في ذات الوقت تؤدي إلى مشاكل عديدة في الشعر وتسبب تساقطه لذلك، تعتبَر الوصفات الطبيعية خيارًا أفضل ومن خلال هذا المقال، سنستعرض لكم طريقة تحضير الوصفة الطبيعية باستخدام إكليل الجبل.

مكونات وصفة إكليل الجبل لإطالة الشعر

تعتبر هذه الخلطة واحدة من الوصفات الطبيعية الأكثر أمانًا لصحة الشعر، حيث تعمل على علاج الصلع المبكر وملء الفجوات في فروة الرأس، كما تعزز من نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر صحة تتألف الخلطة من مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، تشمل:

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من إكليل الجبل.

2 كوب من الماء.

إناء عميق.

طريقة تحضير خلطة إكليل الجبل لعلاج الشعر