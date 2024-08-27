انت الأن تتابع خبر يجهلها 99%منا... الشعر الابيض لم يعد مشكلة: اكتشاف سحري بوصفة القهوه للقرنفل للتخلص من الشيب والحصول على لون ثابت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة الشعر الابيض يعتبر من أكبر المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الناس حيث أنه يجعل الشخص يفقد الثقة بنفسه في حالة وجود الشعر الأبيض في سن صغير، ولذلك تجربة العديد من الصبغات المختلفة التي تساعد في تغطية الشعر الأبيض ولكنها لا تدوم وقت طويلاً، كما أنها تسبب تلف كبير في الشعر مع مرور الوقت، ننشر لكم على موقعنا دوت الخليج أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الشعر الابيض.

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب

يمكنك الحصول على افضل وصفة للتخلص من الشيب المبكر الموجود في شعرك من خلال استخدام القرنفل والوصفة تتمثل في الخطوات التالية:

نقوم بخلط نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت الزيتون وزيت السمسم مع ملعقتين من كريم المرطب مع نصف كوب من زيت الخردل.

نقوم بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نقوم بالبدء في توزيع الخليط على الشعر مع تركه لمدة ساعة.

نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين في الشهر.

وصفة الكاكاو والقهوة للتخلص من الشيب

يمكنك الحصول على افضل وصفة للتخلص من الشيب من خلال الوصفة التالية: