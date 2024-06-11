مهلتكم حتى الـ 30 من يونيو..الحكومة المصرية توجة نداء عاجل لجميع الاجانب المقيمين على اراضيها!!

الرياض - محمد الاطلسي - دعت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين في مصر، وخاصة أولئك المُعفين من رسوم الإقامة، إلى ضرورة التسجيل لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على كارت الإقامة الذكي.

وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمقيمين الأجانب بكفاءة.

وقد حددت الحكومة المصرية مهلة حتى الـ 30 من يونيو 2024 لإتمام هذه الإجراءات.

يأتي هذا الإجراء تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز النظام الإداري وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع الأجانب المقيمين.

وتشجع السلطات كافة المقيمين الذين يحتاجون إلى تجديد إقامتهم أو تقنين أوضاعهم على الاستفادة من هذه الفترة المحددة لضمان استمرارية حصولهم على الخدمات بدون أي عوائق.