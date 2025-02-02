انت الأن تتابع خبر خطوات تحضير مشروب الزنجبيل بالليمون في المنزل للحصول على التدفئة في فصل الشتاء .. فوائد عديدة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأمور التي يتم الحرص عليها من جانب الكثير من الناس خلال فصل الشتاء الذي يمتاز بالبرد القارس هي العمل على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي لبرودة الجسم في هذا الوقت من العام والتي تتمثل في تناول بعض المشروبات الطبيعية التي لها مفعول سحري على الجسم من حيث التدفئة والتي من بينها ذلك المزيج الذي يتكون من الزنجبيل والليمون وهو مزيج له تأثير رائع على الجسم لذا فإننا سنعمل على توضيح طريقة تحضيره من خلال ما يلي من سطور في المقال كما يلي .

مكونات عمل مشروب الليمون بالزنجبيل في المنزل

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

2 كوب ماء

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

شريحتان من الليمون

طريقة التحضير