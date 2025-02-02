انت الأن تتابع خبر خطوات تحضير مشروب الزنجبيل بالليمون في المنزل للحصول على التدفئة في فصل الشتاء .. فوائد عديدة !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من الأمور التي يتم الحرص عليها من جانب الكثير من الناس خلال فصل الشتاء الذي يمتاز بالبرد القارس هي العمل على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي لبرودة الجسم في هذا الوقت من العام والتي تتمثل في تناول بعض المشروبات الطبيعية التي لها مفعول سحري على الجسم من حيث التدفئة والتي من بينها ذلك المزيج الذي يتكون من الزنجبيل والليمون وهو مزيج له تأثير رائع على الجسم لذا فإننا سنعمل على توضيح طريقة تحضيره من خلال ما يلي من سطور في المقال كما يلي .
مكونات عمل مشروب الليمون بالزنجبيل في المنزل
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
- 2 كوب ماء
- ملعقة صغيرة عسل.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ½ ملعقة صغيرة قرفة.
- شريحتان من الليمون
طريقة التحضير
- في حال كنتي تستعملي الزنجبيل الطازج من الضروري أن يتم تقشيره وتقطيعهه إلى شرائح رفيعة
- أما الزنجبيل المجفف فسيكون جاهز مباشرة للاستعمال
- نضع الزنجبيل المبشور أو المطحون في داخل قدر على درجة حرارة متوسطة
- نتركه يغلي لمدة 5-10 دقائق حتى تظهر رائحته بشكل واضح
- في حال رغبتي في الحصول على نكهة أقوى من الزنجبيل أتركيه يغلي لبضعة دقائق أخرى
- ثم ننزل بالقرفة أثناء الغليان من أجل الحصول على نكهة مميزة ودافئة للخليط
- ثم يتم رفع الزنجبيل من على النار مع تصفيته
- اعصري عليه ليمونة وضعي العسل وتناوليه بالهناء والشفاء .