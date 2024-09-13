انت الأن تتابع خبر شعرك هيهفهف زي الحرير.. بمعلقة نشأ حولى شعرك الخشن لخيوط حرير!! وصفة هايلة وطبيعة بديل للكيراتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بمعلقة نشأ حولى شعرك الخشن لخيوط حرير، تبحث العديد من النساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر، ويُعد النشا من الخيارات الممتازة لذلك، حيث يساعد على تقليل خشونة الشعر وتجعده بفضل مركباته الطبيعية التي تعمل على تلطيف الشعر وتنعيمه. النشا متوفر في معظم المنازل ويستخدم في الطهي والمخبوزات، ويمكن تحضير خلطات طبيعية للشعر باستخدامه لتجنب الأضرار الناتجة عن المنتجات الكيميائية. هذه الطرق الطبيعية تساعد في الحفاظ على صحة الشعر خاصةً في الأوقات التي يتعرض فيها الشعر لعوامل ضارة مثل الصيف.

بمعلقة نشأ حولى شعرك الخشن لخيوط حرير

النشا يعتبر من المكونات المفيدة للشعر والبشرة، حيث يُستخدم في العديد من الوصفات التجميلية لتحسين ملمس الشعر وزيادة حيويته ونعومته، النشا يساهم في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، ويمكن استخدامه في خلطات طبيعية لتجنب الأضرار الناتجة عن الشمس والمياه المالحة، مما يساعد في الحصول على شعر ناعم وصحي دون الحاجة للمواد الكيميائية.

فوائد النشا للشعر

النشا تعزز نعومة الشعر وتزيد من حيويته ولمعانه، كما تساعد في التخلص من القشرة بفضل قدرتها على تنظيف فروة الرأس.

تحتوي النشا على فيتامينات تساهم في فرد الشعر الخشن، ومعالجة التقصف والهيشان، مما يجعل الشعر أكثر جاذبية وسهولة في التسريح.

كما تعمل على ترطيب الشعر، مما يجعله أكثر انسيابية.

ماسك النشا للشعر

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ماء للعجن.

الطريقة