انت الأن تتابع خبر شيكا الحرامية سرقت لولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 وأهم مميزات القناة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير عن تردد قناة وناسة للأطفال 2024، تعتبر قناة وناسة كيدز من أبرز القنوات التي تقدم محتوىً طفوليًا غنيًا ومتنوعًا، حيث تعرض أحدث برامج الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية التي تساعد على تنمية عقول الأطفال ومهاراتهم، وقد ساهم هذا التنوع في زيادة شعبية القناة وجعلها الخيار الأول للعديد من العائلات.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

إليكم تردد قناة وناسة للأطفال 2024:

نايل سات:

التردد: 11636 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات:

التردد: 12437 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6″

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال هي وجهة ممتعة وتعليمية للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، تتميز القناة بمجموعة من المميزات التي جعلتها محط أنظار العائلات وتفضيلها للأطفال،

ومن أهم هذه الميزات: