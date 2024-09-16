انت الأن تتابع خبر " لمحبي المسلسلات الدرامية" تردد قناة الحياة دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة فائقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة الحياة الدراما من القنوات الفضائية المعروفة في الوطن العربي، ودائمًا ما يكثر البحث عن تردد قناة الحياة دراما الجديد، وذلك لما تقدمه القناة من أروع المسلسلات العربية سواء المصرية أو المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية، كما تقدم الأفلام العربية طوال 24 ساعة بجودة فائقة في الصورة والصوت بدون فواصل إعلانية طويلة مما يضمن لك تجربة مشاهدة ممتعة، لذا فقد حققت القناة شعبية كبيرة والتف حولها الملايين، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل قناة الحياة دراما وترددها الجديد.

تردد قناة الحياة دراما الجديد

تقدم قناة الحياة دراما باقة مختارة من أجمل المسلسلات الدرامية المصرية التي يعشقها الكثيرون، وقد حققت القناة شهرة واسعة منذ ظهورها عام 2008 حتى الآن، ويمكن استقبال تردد قناة الحياة على كافة الأقمار الصناعية، إليكم تردد قناة الحياة دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الحياة دراما عبر القمر الصناعي عرب سات

وقد جاء التردد الجديد لقناة الحياة دراما على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

تردد القناة: 11304.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

مميزات قناة الحياة دراما

تتمتع قناة الحياة دراما بالكثير من المميزات التي تنفرد بها عن غيرها من القنوات الفضائية الدرامية وهي كالتالي: