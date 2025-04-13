بعد وفاتها ...مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:31 مساءً - أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي والتي وافتها المنية قبل أيام، وأخطر وزير الداخلية، رئيس المجلس بوفاة النائبة، وذلك تطبيقًا لنص المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

ونعى المستشار الدكتور حنفى الجبالى، النائبة، قائلا: "يعز عليا أن انعى النائبة، والتى وافتها المنية خلال الأيام الماضية بعد تاريخ مشرف من العمل البرلمانى خلال الفصل التشريعى، ادعو الله ان يتغدمها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والثبات ،ووقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حدادًا على النواب الثلاثة، كما ألقى عدد من الأعضاء كلمات تأبين.

ومن جانبه نعى النائب احمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والامن القومى النائبة، قائلا:" فقدنا زميلة عزيزة، لم تدخر جهدا للدفاع عن الوطن، وندعوا الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان ،كما نعى النائب حاتم مبارك النائبة، ونعى النائب مصطفى سالم، النائبة قائلا:" الزميلة العزيزة الراحلة أفنت حياتها فى خدمة الوطن والمواطن، وأنها لم تتوانى فى خدمة أهل دائرها والمواطنين جميعا".

وقدمت النائبة ميرفت عازر، خالص التعازى، قائلة:" كانت تتمتع بالإنسانية والخلق الرفيع وخدمة المواطنين" ،ونعى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا:" ننعى زميلة عزيزة، أفنت حياتها فى خدمة المواطنين،وقالت النائبة عبلة الهواري، انعى ابنتى واختى العزيزة ،وقال محمد عطية الفيومى: يصعب عليا أن أنعى النائبة العزيزة، وادعو الله ان يلهم اهلها الصبر والسلوان.

وبدوره نعى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" اتقدم باسمى بصادق المواساة للنائبة الزميلة، النائبة كانت حريصة على القيام بمسؤوليتها كاملةكنائبة، وحزن زملائها يؤكد مدى ما كانت تحظى به وتتمتع من خلق رفيع، واتقدم لحزب حماة الوطن بصادق العزاء والمواساة.