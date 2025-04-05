سفير مصر في نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى دولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 10:28 صباحاً - قدم السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، اوراق اعتماده للرئيس "توميليلي ايفانو فاليتوا سوالاوفي" الثاني كسفير غير مقيم لمصر لدى دولة ساموا المستقلة، حيث قام السفير بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس ساموا، مؤكدا حرص مصر على تطوير العلاقات مع ساموا ودول المحيط الهادي، وعزمها مواصلة التنسيق معها في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف تغير المناخ الذي تضطلع فيه مصر بدور قيادي، كما عرض جهود مصر لإرساء السلام في المنطقة.

ومن جانبه أكد رئيس دولة ساموا اعتزاز بلاده بأواصر الصداقة والتعاون التي تجمعها بمصر منذ إقامة العلاقات بينهما عام ١٩٧٨، وطلب نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بملف تغير المناخ، والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما فيما يخص السلم والامن، ومكافحة الفقر.

في السياق ذاته، التقى السفير جورج عازر برئيسة وزراء ساموا ووزيرة الخارجية السيدة "فيامي ناعومي ماتافا" ووزيري الصحة والتعليم والثقافة حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات بين البلدين.