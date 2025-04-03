القومي للمرأة ينظم تدريبًا لفرق عمل ”تحويشة” في المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 02:33 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي، نظم المجلس تدريبات لفرق العمل بالمشروع، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وشركة "أي أسواق"، استهدفت المجموعات مشرفي المحافظات، والمشرفين الميدانيين، والميسرات الماليات بمحافظات البحيرة، القليوبية ، أسيوط ، المنيا.

و أكد المهندس عمرو سليمان عضو المجلس على أن التدريبات تسعى إلى تعزيز أداء الميسرات وتزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين خدمات تحويشة على مستوى المحافظات المشاركة، و رفع كفاءة الفرق، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التحديات التي قد تواجههم أثناء فتح الحسابات البنكية للسيدات، أو عند استخدام ماكينات الصراف الآلي في القرى المستهدفة.

وأوضحت الأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المنسق الوطني للمشروع القومى لتنمية الأسرة بالمجلس أن التدريبات تضمنت جلسات متنوعة امتدت على مدار ثلاثة أيام ، كم تم مناقشة التحديات التى تواجههم على الارض وسبل حلها،

هذا وقد ناقش اليوم الأول التعامل مع المشاكل التي تواجه الميسرات عند فتح حسابات بنكيه للسيدات أو التعامل مع الصراف الآلى ، وتم توضيح الأوراق المطلوبة لفتح حساب تحويشة وكيفية التعامل مع التحديات المصرفية التي قد تواجه الميسرات، فيما تضمن اليوم الثاني تدريبات تنشيطية لتطوير مهارات الميسرات وتحفيزهن على الأداء الفعال لرفع كفاءة العمل الميداني في المحافظات، بينما شهد اليوم الثالث من الفعاليات حضور ممثل من "أي أسواق" لمناقشة كيفية حل المشاكل المتعلقة بالتطبيق .

كما تضمنت التدريبات شرحًا عمليًا لكيفية التعامل مع النسخة المُحدثة من تطبيق "تحويشة"، وتقديم حلول فورية لأي مشكلات قد تطرأ أثناء استخدامه.