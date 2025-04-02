تقارير صحفية: محمد صلاح يقترب من توقيع عقد التجديد مع ليفربول لمدة عامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:29 مساءً - قالت تقارير صحفية، إن الدولي المصري محمد صلاح على وشك الإعلان عن تمديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة عامين قادمين ليواصل الفرعون رحلته مع الريدز لمدة 10 أعوام منذ انتقاله في 2017.

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن محمد صلاح اتفق على التوقيع مجددًا مع نادي ليفربول ويتبقى له بعض التفاصيل الصغيرة.

وأوضح التقرير أن الدولي المصري سيحصل على الراتب الذي طالب به منذ عدة أشهر بعدما أكد للجميع أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي ولديه من القدرات التي تجعله قادرًا على مواصلة التألق مع الريدز في المواسم القادمة.

وشدد التقرير أن إدارة ليفربول تفرض سياجًا من السرية على المفاوضات مع محمد صلاح الا أن الفرعون على وشك الحصول على ما كان يريده.

وأشار التقرير إلى ان إدارة نادي ليفربول بدأت تشعر بالقلق خلال الفترة الماضية بسبب العروض القوية التي تلقاها محمد صلاح من أندية برشلونة، باريس سان جيرمان، والهلال السعودي ما عجل من تكثيف المفاوضات خلال الأيام الماضية.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا بخلاف 17 أسيست متصدرًا جدول ترتيب أفضل هدافي البريميرليج بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند.

ويقود محمد صلاح نادي ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب الوصافة.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 69 هدفًا وتلقي 27.