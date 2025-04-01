أبرز أنشطة وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة خلال شهر مارس 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:25 مساءً - تنوعت أنشطة وزارة الإنتاج الحربي على مدار شهر مارس ما بين عقد اجتماعات هامة وجولات تفقدية مفاجئة للمصانع
وكانت أهم هذه الأنشطة:
*وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي والتكنولوجي
*خلال زيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية و مساندة الاقتصاد القومي
*وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
الوزير "محمد صلاح":
- مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يقوم بدور هام في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها قواتنا المسلحة الباسلة
- "رعد 200" و"سينا 200" أحدث منتجات مصنع (200 الحربي)
*وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية لتفقد خطوط الإنتاج و مراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)
*شركات الإنتاج الحربي تنظم قوافل طبية للعاملين وتكرم المتميزين والمحالين للمعاش
*وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة للوزارة
*وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوتين توعويتين للعاملين حول "روحانيات رمضان"
*وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث أوجه التعاون في مجالات التصنيع العسكري والمدني
*خلال تهنئته للعاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك..
وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد.. ونتطلع لتحقيق المزيد من الانجازات