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سفير الصين بالقاهرة: مصر تشهد تحولا فى سوق السيارات ومبيعاتنا ارتفعت 33%

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سفير الصين بالقاهرة: مصر تشهد تحولا فى سوق السيارات ومبيعاتنا ارتفعت 33%

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 01:33 مساءً - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن مصر تشهد مؤخرا تحولا جذريا في سوق السيارات، موضحا أن دخول السيارات الصينية بأسعارها التنافسية يساهم في خفض أسعار السيارات الجديدة، مما يعيد تشكيل هذا القطاع الحيوي.

وقال ليتشيانج في تغريدة على موقع (إكس)، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات السيارات الصينية في مصر ارتفعت بنسبة 6ر33 % في الفترة ما بين يناير ونوفمبر عام 2024؛ بينما تصدرت السيارات الصينية مبيعات سيارات الركاب في مصر، حيث تم بيع 3.301 سيارة مقارنة بـ 1.721 سيارة في يناير 2024، مما يعكس النمو الملحوظ لهذه العلامات التجارية، وذلك وفقا لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

وأوضح أن الشركات الصينية أصبحت تفتتح مصانع في مصر، مما يساهم بشكل كبير في توفير السيارات بأسعار معقولة، ويعزز من التنافسية في السوق وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في صناعة السيارات المحلية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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