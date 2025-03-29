حصاد وزارة العمل في اسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 01:28 مساءً - صرف منحتي رمضان وعيد الفطر ودعم مستمر للعمالة غير المنتظمة ..وفرص عمل في الداخل والخارج ..

-وزير العمل يستقبل سفير مصر لدى جمهورية التشيك للتباحث في الملفات المشتركة..

-إجازة من السبت حتى الثلاثاء للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك..وقد تمتد للأربعاء إذا جاء العيد يوم الإثنين..

-فتح باب التقديم على وظائف بنظام الاستعانة السنوية داخل مديريات العمل بالمحافظات..

نشرت وزارة العمل اليوم "انفوجراف" يوضح نشاط "الوزارة" خلال أسبوع ..شهد هذا الأسبوع إعلان وزير العمل السيد محمد جبران عن المئات من فرص العمل في الخارج ،جرى توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل..وكذلك تنفيذ توجيهات الوزير بتسليم عقود عمل للشباب منهم لذوي الهمم داخل عدد من المحافظات ،خاصة في القاهرة ومشروع الضبعة النووية...كما أعلن الوزير عن فتح باب التقديم على عقود عمل بنظام الاستعانة السنوية للعمل في مديريات العمل بالمحافظات بهدف سد العجز الوظيفي ..وفي محافظة المنيا ، استلم مواطن من ذوي الهمم فرصة عمل لائقة ،كما جرى التحقيق مع مدير مكتب التشغيل بمنطقة العدوة بالمحافظة لإهماله في العمل ، وتقاعسه في استقبال هذا "المواطن" بشكل لائق وكريم،وجاءت تلك الإجراءات بمتابعة عاجلة ، وتوجيهات مباشرة واستجابة سريعة ،حيث أكد أنه لا تهاون مع موظف لا يؤدي عمله بإتقان،وأن التعامل مع المواطن بشكل لائق وكريم حق وتوجيه رئاسي ..كما سَلَّم وزير العمل بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة مبلغ 64 ألف و7 جنيهات لعاملتين، بإحدى شركات الادوات الكهربائية ومستحضرات تجميل، هي مستحقات مالية، وذلك بعد تسوية ودية ناجحة أسفرت عن التنازل عن الشكوى المقدمة في المحكمة العمالية، وصرف قيمة أيام العمل الفعلية خلال شهر فبراير 2025، وتعويض عن الفصل التعسفي بواقع شهرين عن كل عام في الخدمة..

كما استمر الوزير في اعتماد تعويضات ومبالغ مالية لضحايا حوادث من العمالة غير المنتظمة في بعض المحافظات ..وفي نفس السياق زف الوزير جبران بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة"،عن طريق مقاولين وشركات ،بصرف منحتي شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك،وذلك بإجمالي 364 مليونا و459 ألف جنيه...وخلال الأسبوع استقبل وزير العمل ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السفير محمود عفيفي، سفير مصر في جمهورية التشيك..بحث الجانبان سبل التعاون والتواصل، في الملفات ذات الاهتمام المشترك ، منها التعاون مع دولة التشيك في مجال تنقل الأيدي العاملة ، وفتح أسواق العمل أمام الكوادر المصرية ،خاصة في قطاع السياحة،حيث أكد الوزير جاهزية الوزارة في توفير الكوادر الماهرة والمدربة،و التي يحتاجها سوق العمل في دولة التشيك، كما شهد اللقاء التباحث بشأن مذكرة التفاهم المقترحة من جانب وزارة العمل مع الجانب التشيكي في جميع مجالات "القوى العاملة" ..وفي سياق آخر أعلن وزير العمل،في هذا الأسبوع ،بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،وأنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025،مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر..