جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى توزع وجبات إفطار صائم فى 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:32 مساءً -

في إطار أنشطتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، قامت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع وجبات إفطار صائم في عدة مناطق من محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية.

وشملت التوزيعات مركز وقرية حديقة الحرية بالإضافة إلى فروع المؤسسة في تلك المحافظات، حيث تم توزيع الوجبات على الأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم المتعففين والمساهمة في التخفيف عنهم خلال الشهر الفضيل.